La violencia nocturna se ha cobrado una nueva vida en la capital. Un joven de 23 años ha fallecido en la madrugada de este sábado tras ser apuñalado durante una reyerta en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. En el mismo enfrentamiento, otros dos menores de edad han resultado heridos de diversa consideración, según han confirmado fuentes de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

El trágico suceso tuvo lugar en la calle Elfo alrededor de las 23:30 horas del viernes, momento en el que los servicios de emergencias recibieron los primeros avisos alertando de una violenta pelea en la vía pública.

Intentos de reanimación infructuosos

A la llegada de las asistencias sanitarias del Samur-Protección Civil, los facultativos encontraron al joven de 23 años en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas por arma blanca que presentaba en el cuerpo.

A pesar de que los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante varios minutos, la gravedad de las lesiones hizo imposible revertir la situación, confirmándose su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.

Tres víctimas de diversas nacionalidades y dos menores heridos

La agresión se ha saldado, además, con otros dos jóvenes heridos, ambos de 17 años de edad:

La víctima mortal, de 23 años, era de nacionalidad española.

Los dos menores heridos son de nacionalidad colombiana y peruana, respectivamente, y recibieron atención médica por lesiones derivadas de la misma trifulca.

La Policía no descarta un choque entre bandas juveniles

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha movilizado a los especialistas del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional, quienes se han hecho cargo de la investigación para esclarecer el origen y los responsables del apuñalamiento mortal.

Aunque los agentes se encuentran tomando declaración a los testigos y revisando la zona en busca de pruebas, fuentes próximas a la investigación han señalado a la agencia EFE que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de que el suceso responda a un nuevo enfrentamiento violento entre bandas juveniles de carácter organizado.