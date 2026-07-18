La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado un golpe sobre la mesa en el sector de la educación privada. La entidad ha solicitado formalmente a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo que investigue a nueve conocidas academias de Formación Profesional (FP) online tras detectar serias sospechas de prácticas comerciales desleales, falta de transparencia y vulneración de los derechos de los alumnos.

Las academias señaladas por la OCU son algunas de las marcas con mayor cuota de mercado en el sector: Ceac, Cesur, Ilerna, Linkia FP, Ucademy, MasterD, Medac Davante, Doméstika y Formia.

Radiografía de las irregularidades denunciadas

Tras analizar el funcionamiento y los contratos de estas entidades, la OCU ha puesto en conocimiento de Consumo un catálogo de presuntas malas prácticas que afectan directamente al bolsillo y al futuro formativo de los usuarios:

Falta de información precontractual: Las academias ocultan el precio real del curso o las condiciones de contratación a no ser que el usuario facilite primero todos sus datos personales o abone una matrícula previa.

Las academias ocultan el precio real del curso o las condiciones de contratación a no ser que el usuario facilite primero todos sus datos personales o abone una matrícula previa. Cláusulas abusivas en las bajas: Se detectan contratos que obligan al alumno al pago íntegro del curso completo aunque solicite la baja por causas justificadas, o que reservan a la academia el derecho de expulsión inmediata sin previo aviso ni reembolso.

Se detectan contratos que obligan al alumno al pago íntegro del curso completo aunque solicite la baja por causas justificadas, o que reservan a la academia el derecho de expulsión inmediata sin previo aviso ni reembolso. Publicidad engañosa sobre títulos y financiación: Se denuncia el uso de términos ambiguos para confundir al usuario sobre si los títulos ofertados son oficiales y homologados, además de una falta de transparencia en los créditos y condiciones de financiación que ofrecen.

Se denuncia el uso de términos ambiguos para confundir al usuario sobre si los títulos ofertados son oficiales y homologados, además de una falta de transparencia en los créditos y condiciones de financiación que ofrecen. El mito de las «prácticas garantizadas»: Aunque las academias utilizan el gancho de las prácticas en empresas para captar alumnos, la OCU recalca que en la realidad no están aseguradas, ya que muchas veces se supedita a que el alumno supere un proceso selectivo extra en la empresa o cumpla requisitos formativos adicionales que no se avisaron al inicio.

Ofensiva del Gobierno para regular la FP a distancia

Esta denuncia llega en un momento de máxima relevancia regulatoria. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes tiene previsto dar a conocer este mismo mes un nuevo decreto que endurecerá los requisitos para la creación y gestión de centros de FP online.

Según el borrador de la normativa, el Gobierno obligará a estas plataformas virtuales a:

Garantizar un mínimo de entre el 20 % y el 39 % de clases presenciales, dependiendo de las necesidades prácticas del ciclo formativo. Disponer obligatoriamente de acuerdos por escrito firmados con las empresas receptoras antes de matricular a los alumnos. Aportar documentación rigurosa que certifique la sostenibilidad económica del centro educativo.