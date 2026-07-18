Las altas temperaturas, las fuertes rachas de viento y la extrema sequedad del terreno están dibujando un escenario crítico en la península ibérica. España afronta un fin de semana de peligro «muy alto o extremo», con múltiples focos activos. La peor parte se la está llevando Aragón, donde el devastador incendio de Orés (Zaragoza) ha roto todas las previsiones al alcanzar las 15.400 hectáreas calcinadas, mientras que en Castilla-La Mancha el fuego de La Mierla (Guadalajara) ya supera las 3.400 hectáreas arrasadas.

Aragón: el flanco izquierdo de Orés desborda el perímetro

El gran incendio forestal de la comarca zaragozana de las Cinco Villas sigue fuera de control y avanza con virulencia por su flanco izquierdo. Según los últimos datos del Infoar, el fuego presenta ya un perímetro de unos 60 kilómetros y ha obligado al desalojo de siete localidades: seis en Zaragoza (Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Peraltilla y Uncastillo) y una en Navarra (Petilla de Aragón).

La situación es de máxima alerta, hasta el punto de que los municipios de Longás, Isuerre y Lobera de Onsella se encuentran en preaviso ante posibles evacuaciones preventivas. Para frenar el avance de las llamas en los sectores más complejos, se mantiene desplegado un masivo operativo que suma unos 450 efectivos y 22 medios aéreos.

Guadalajara: más de 500 desalojados y días de lucha por delante

La situación no es mucho más favorable en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. El incendio originado en La Mierla ha afectado ya a 3.483 hectáreas y ha provocado la evacuación de 529 personas pertenecientes a 11 localidades de la comarca.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras visitar el Puesto de Mando Avanzado en Tamajón, reconoció con gravedad que el fuego sigue sin estar controlado y que quedan «probablemente días» para poder darlo por extinguido. Actualmente, las labores de los 345 profesionales de extinción y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se concentran prioritariamente en levantar cortafuegos para blindar los cascos urbanos.

Alivio en Madrid y Málaga: fuegos estabilizados y un detenido

En mitad de la emergencia, las notas positivas de la jornada llegan desde la zona centro y el sur del país:

Lozoyuela (Madrid): El incendio, que ha calcinado de forma provisional unas 770 hectáreas , se mantiene estabilizado y con evolución favorable. Esto ha permitido levantar por completo los confinamientos que afectaban a Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 52 años como presunto responsable del inicio de las llamas.

El incendio, que ha calcinado de forma provisional unas , se mantiene estabilizado y con evolución favorable. Esto ha permitido levantar por completo los confinamientos que afectaban a Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas. La Guardia Civil ha como presunto responsable del inicio de las llamas. Árchez (Málaga): El Plan Infoca logró estabilizar a última hora de la noche el fuego declarado en este municipio de la Axarquía. La mejoría de la situación permitió retirar el confinamiento preventivo de las 4.400 personas que habitan en la vecina localidad de Cómpeta.