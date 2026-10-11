La cocina suele ser el primer lugar donde aparecen insectos y roedores cuando cambia el tiempo en Ceuta.

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Los restos de comida, la humedad localizada y los rincones difíciles de limpiar facilitan su entrada y asentamiento. No basta una limpieza puntual: hay que crear un entorno poco atractivo, reduciendo alimento disponible, eliminando refugios y manteniendo controles rutinarios. Más abajo se ofrecen medidas sencillas y realistas para preparar la cocina en otoño.

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Empieza por lo esencial: alimentos fuera de alcance

Las plagas buscan comida, agua y refugio. En la cocina, el almacenaje controla la disponibilidad de alimento.

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Guarda los alimentos secos (harinas, legumbres, cereales, frutos secos) en recipientes herméticos y con tapa bien ajustada.

Revisa mochilas, bolsas y lotes abiertos: si hay un producto suelto, polvo acumulado o envases dañados, es mejor retirarlos o pasarlos a un contenedor adecuado.

Limpia migas y restos de comida en zonas cercanas a la despensa: detrás de la cafetera, junto a la tostadora o en el borde inferior de los armarios.

Limpieza con método: donde suelen “pasar desapercibidas”

Una limpieza general ayuda, pero hay puntos que suelen olvidarse y que, con el tiempo, acumulan residuos aprovechables por plagas.

Encimeras y juntas : pasa un paño húmedo con un producto de limpieza habitual y presta atención a las juntas alrededor de fregaderos y superficies de trabajo.

: pasa un paño húmedo con un producto de limpieza habitual y presta atención a las juntas alrededor de fregaderos y superficies de trabajo. Debajo y detrás del fregadero : retira y revisa con regularidad si hay goteos o condensación; la humedad favorece la aparición de problemas.

: retira y revisa con regularidad si hay goteos o condensación; la humedad favorece la aparición de problemas. Campana extractora : la grasa acumulada se puede convertir en un “fondo” donde se retienen partículas. Limpia con el procedimiento indicado por el fabricante.

: la grasa acumulada se puede convertir en un “fondo” donde se retienen partículas. Limpia con el procedimiento indicado por el fabricante. Suelo de cocina: no solo la parte visible. Barre y friega teniendo en cuenta zócalos y esquinas.

Agua y humedad: reduce oportunidades

Controlar el agua disponible suele marcar la diferencia.

Seca bien fregadero y grifos después de usarlos cuando sea posible.

Comprueba que no haya fugas pequeñas (por ejemplo, en llaves, flexibles o desagües) y atiéndelas cuanto antes.

Si utilizas estropajos o bayetas, alterna y evita que estén constantemente húmedos.

Refugios y accesos: cierra el paso

Las plagas entran por fisuras, juntas o zonas mal selladas además de por huecos visibles.

Revisa rodapiés, juntas de ventanas y puertas de acceso a patios o trasteros.

Vigila la zona de pasos de cables y tuberías: si hay huecos, considera el sellado con materiales adecuados.

Comprueba mosquiteras y cierres en ventanas por los que pueda entrar algún insecto.

Hábitos que previenen y no complican

Los detalles cotidianos evitan acumulaciones que luego cuesta corregir.

Evita dejar bolsas de basura abiertas o con residuos húmedos.

Recoge restos de comida y limpia el área donde se manipulan alimentos (especialmente si hay carne, pescado o salsas).

Realiza una revisión breve de despensa y armarios: detectar a tiempo es más fácil que actuar tarde.

Cuándo pedir ayuda

Si observas actividad persistente o no puedes identificar el origen del problema, es recomendable consultar con profesionales de control de plagas. Ellos pueden valorar si se trata de insectos o roedores y proponer una intervención adecuada para tu vivienda.

Una cocina “a prueba de oportunidades”

Preparar la cocina en otoño no requiere grandes cambios: ordenar la despensa, reducir la humedad, limpiar con enfoque y cerrar accesos. Con estas medidas, en Ceuta puedes minimizar riesgos y mantener la casa cómoda todo el año.

Fuente: Recomendaciones generales de prevención de plagas en el hogar basadas en buenas prácticas de higiene, control de alimentos y gestión de accesos (fuentes de referencia sectoriales de control integrado de plagas y guías de prevención del entorno doméstico).

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