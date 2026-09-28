El programa La Revuelta, emitido en La 1 de Televisión Española y presentado por David Broncano, ha hecho pública la lista de los invitados que visitarán el plató a lo largo de esta semana. La producción consolida así un giro en su dinámica habitual, ya que hasta la fecha la identidad de las personalidades asistentes se mantenía en secreto hasta el momento exacto en que accedían al escenario del teatro donde se realiza la grabación. Esta nueva estrategia de comunicación, iniciada la pasada semana, anticipa una cartelera en la que figuran profesionales de la medicina y la cirugía, la gastronomía internacional, el cine y el deporte de elite.
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Cambio de estrategia en la dinamica del programa de La 1
Hasta la implantación de este nuevo criterio, una de las principales particularidades del formato liderado por David Broncano radicaba en el factor sorpresa. Los espectadores y el público asistente desconocían quiénes eran los entrevistados hasta su aparición en pantalla o en el escenario. Sin embargo, la dirección del espacio ha decidido modificar de forma definitiva este procedimiento, anunciando con antelación los nombres de las figuras que acudirán al espacio televisivo.
La programación semanal abarca perfiles de diversa índole profesional, combinando especialistas del ámbito científico y sanitario con figuras consolidadas de la cultura y la competición deportiva.
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Avance de la programación e invitados diarios
La actividad en el plató arranca este lunes con la presencia de los doctores Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez. Ambos profesionales son médicos y cirujanos expertos en trasplantes pediátricos que han desarrollado un procedimiento médico diseñado para evitar el rechazo de los órganos trasplantados.
El calendario de entrevistas continúa con los siguientes perfiles:
- Martes: Visita el plató Ferran Adrià, chef que fundó el restaurante elBulli en el año 1983. La firma estuvo considerada durante numerosos ejercicios como el mejor restaurante del mundo, situando a Adrià como uno de los cocineros más influyentes de las últimas décadas.
- Miércoles: Acude el actor Diego Luna, quien se encuentra en fase de presentación de Ceniza en la boca. Se trata de su quinta película como director, cuyo estreno en las salas de cine en España está fijado para el próximo 9 de octubre.
- Jueves: El cierre semanal contará con la deportista olímpica y campeona de salto Ana Peleteiro, así como con el cirujano internacional Diego González Rivas. Ambas personalidades, que ya han participado anteriormente en el espacio, se someterán a las preguntas de David Broncano, Grison y Ricardo Castella.