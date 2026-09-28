El programa La Revuelta, emitido en La 1 de Televisión Española y presentado por David Broncano, ha hecho pública la lista de los invitados que visitarán el plató a lo largo de esta semana. La producción consolida así un giro en su dinámica habitual, ya que hasta la fecha la identidad de las personalidades asistentes se mantenía en secreto hasta el momento exacto en que accedían al escenario del teatro donde se realiza la grabación. Esta nueva estrategia de comunicación, iniciada la pasada semana, anticipa una cartelera en la que figuran profesionales de la medicina y la cirugía, la gastronomía internacional, el cine y el deporte de elite.

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Cambio de estrategia en la dinamica del programa de La 1

Hasta la implantación de este nuevo criterio, una de las principales particularidades del formato liderado por David Broncano radicaba en el factor sorpresa. Los espectadores y el público asistente desconocían quiénes eran los entrevistados hasta su aparición en pantalla o en el escenario. Sin embargo, la dirección del espacio ha decidido modificar de forma definitiva este procedimiento, anunciando con antelación los nombres de las figuras que acudirán al espacio televisivo.

La programación semanal abarca perfiles de diversa índole profesional, combinando especialistas del ámbito científico y sanitario con figuras consolidadas de la cultura y la competición deportiva.

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Avance de la programación e invitados diarios

La actividad en el plató arranca este lunes con la presencia de los doctores Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez. Ambos profesionales son médicos y cirujanos expertos en trasplantes pediátricos que han desarrollado un procedimiento médico diseñado para evitar el rechazo de los órganos trasplantados.

¡Tenemos los invitados de esta semana en @LaRevuelta_TVE, con @davidbroncano!



🔸Lunes: Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez

🔸Martes: Ferran Adrià

🔸Miércoles: Diego Luna

🔸Jueves: Ana Peleteiro y Diego González Rivas#LaRevuelta, de lunes a jueves a las 21:40 en… pic.twitter.com/1E2vOn6427 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 27, 2026

El calendario de entrevistas continúa con los siguientes perfiles: