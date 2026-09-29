La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre presente temperaturas superiores a las habituales en la mayor parte del territorio español.

El descenso progresivo de las temperaturas ha comenzado a hacerse patente en determinados puntos de España tras un periodo estival prolongado. Sin embargo, los datos de la previsión estacional elaborada por la AEMET señalan que existe un 70 % de probabilidad de que el trimestre integrado por octubre, noviembre y diciembre registre temperaturas más cálidas de lo normal en buena parte del país, frente a un 10 % de posibilidades de que el periodo resulte más frío de lo habitual. Estas estimaciones no descartan la aparición de episodios puntuales de bajas temperaturas o heladas en zonas del interior, pero indican que la media del trimestre se mantendrá por encima de las cifras de referencia.

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Durante las primeras semanas del mes de octubre, la predicción del organismo meteorológico refleja una tendencia predominantemente cálida. En el intervalo comprendido entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre se esperan registros térmicos superiores a los valores ordinarios en la mayor parte del mapa nacional. Posteriormente, de cara a la siguiente semana, se prevé que las temperaturas experimenten un ajuste para situarse en valores más próximos a la media climatológica, sin que por el momento se aprecie una señal clara de llegada anticipada del frío de carácter invernal.

La determinación del momento idóneo para encender los sistemas de calefacción depende de diversos factores geográficos, técnicos y de gestión. En los edificios que disponen de calefacción centralizada, el inicio del servicio queda supeditado a los acuerdos alcanzados por las comunidades de propietarios, mientras que en los inmuebles con instalación individual la decisión corresponde a cada usuario. Asimismo, la altitud y la ubicación geográfica marcan diferencias notables, apareciendo las necesidades térmicas con anterioridad en el interior y el norte peninsular que en las regiones del litoral mediterráneo.

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Atendiendo a las referencias que recoge la guía técnica del Ministerio, las necesidades de climatización en las zonas clasificadas como más frías suelen comenzar a manifestarse hacia finales del mes de octubre. Por el contrario, en las áreas con un clima más suave, la necesidad de encender los equipos puede posponerse hasta finales de noviembre. No obstante, las condiciones concretas de aislamiento y orientación de cada vivienda, junto a la percepción térmica individual, influyen en la fecha definitiva de uso de la calefacción.

El marco meteorológico actual sucede a un periodo estival de carácter excepcional. La AEMET ha confirmado que el año 2026 ha registrado el verano más cálido en España desde, al menos, 1869, según la reconstrucción climática disponible. Aunque la predicción estacional señala una clara tendencia a registrar una media trimestral superior a la habitual, el organismo recuerda que estos pronósticos reflejan probabilidades generales y no descartan la llegada de episodios a corto plazo acompañados de precipitaciones, bajadas acusadas de los termómetros o noches frías.