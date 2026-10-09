La tercera convocatoria de ayudas para fomentar la contratación indefinida de jóvenes en Ceuta no recibió solicitudes.

Lee tambien: OBIMASA anula convocatoria de plazas de experto forestal

La Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital de Ceuta ha declarado desierta la tercera convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la contratación indefinida de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta iniciativa se enmarca en el Programa FSE+ 2021-2027, bajo la Prioridad 5, Objetivo Específico ESO4.1, Medida 5.A.02.

PUBLICIDAD

El objetivo de estas ayudas era mejorar el acceso al empleo de los jóvenes, especialmente aquellos en situación de desempleo de larga duración o pertenecientes a grupos desfavorecidos. Las ayudas estaban cofinanciadas en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y en un 15% por la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Lee tambien: Cámara de Comercio lanza ayudas para empleo juvenil en Ceuta

Las subvenciones ofrecían cuantías que oscilaban entre 7.350 y 10.265 euros, dependiendo del grupo de categorías profesionales, con un incremento adicional de 500 euros si la persona contratada era mujer o tenía una discapacidad reconocida. El empleo debía ser mantenido por un mínimo de dos años y las contrataciones podían ser a jornada completa o parcial, siempre que fueran indefinidas.

A pesar de estas condiciones, no se recibió ninguna solicitud durante el periodo establecido, que finalizó el 29 de mayo de 2026. Por lo tanto, los 100.000 euros disponibles para esta convocatoria no fueron asignados.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6659 del 9 de octubre de 2026.