Se convocan subvenciones para establecimientos afectados por la remodelación de la Avenida Teniente Coronel Gautier.

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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha abierto una convocatoria extraordinaria de subvenciones destinada a los establecimientos afectados por las obras de remodelación de la Avenida Teniente Coronel Gautier. Esta convocatoria, que corresponde al quinto plazo y abarca el periodo de junio a diciembre de 2026, tiene como objetivo mitigar los efectos negativos que las obras puedan tener sobre los negocios de la zona.

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Beneficiarios

Podrán optar a estas ayudas las empresas que desarrollen su actividad económica en los establecimientos afectados por las obras. Para las personas físicas, se requiere el mantenimiento ininterrumpido de la actividad económica y estar dadas de alta en la Seguridad Social desde al menos el 1 de mayo de 2025. Las personas jurídicas deben mantener el empleo medio vinculado al establecimiento afectado.

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Subvenciones

La subvención básica para el mantenimiento de la actividad es de hasta 600 euros mensuales. Además, se ofrece una subvención complementaria por el mantenimiento del empleo, con cuantías de 300 euros al mes por trabajador a jornada completa y 150 euros al mes por trabajador a media jornada. Las ayudas se calcularán proporcionalmente para jornadas parciales.

Financiación

La convocatoria cuenta con un crédito máximo de 370.000 euros, gestionado por PROCESA.

Plazo y procedimiento

Las solicitudes deben presentarse electrónicamente a través de la web de PROCESA entre el 1 y el 15 de diciembre de 2026. El procedimiento de concesión será por concurrencia competitiva, evaluando las solicitudes según los criterios establecidos en las bases reguladoras.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6670 del 17 de noviembre de 2026.