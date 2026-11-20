OBIMACE S.L.U. abre convocatoria para cubrir 15 plazas de empleo público mediante oposición libre.

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La empresa pública OBIMACE S.L.U. ha anunciado la convocatoria de un proceso selectivo para cubrir un total de 15 plazas de empleo público. Estas plazas corresponden a las ofertas de empleo de los años 2021, 2022 y 2023, y se cubrirán mediante el sistema de promoción libre, según lo establecido en el artículo 42 del Convenio Colectivo vigente.

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Plazas disponibles

1 plaza de Auxiliar Administrativo

1 plaza de Delineante

3 plazas de Oficial Primera de Albañilería

1 plaza de Oficial Primera de Carpintería

1 plaza de Oficial Primera Electricista

1 plaza de Oficial Primera en Electromecánica

1 plaza de Oficial Primera de Fontanería

2 plazas de Oficial Primera de Pintura

1 plaza de Oficial Primera Soldador

3 plazas de Oficial de Segunda

Requisitos

Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deben cumplir con varios requisitos, entre ellos, tener la nacionalidad española o ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, haber cumplido 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa, y poseer el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

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Proceso selectivo

El proceso de selección se realizará mediante oposición libre y constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios. El primer ejercicio será un cuestionario tipo test sobre el temario, el segundo consistirá en preguntas prácticas, y el tercero evaluará conocimientos sobre Windows y Office. La puntuación final se obtendrá sumando las calificaciones de los tres ejercicios.

Plazo y presentación de solicitudes

Las solicitudes deben presentarse en el modelo oficial disponible en el Registro General de OBIMACE, y el plazo para hacerlo es de 20 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el BOCCE. Las solicitudes pueden enviarse por correo electrónico o presentarse en persona en el registro de OBIMACE.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6671 del 20 de noviembre de 2026.