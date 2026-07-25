En Ceuta es habitual el té moruno (té verde con hierbabuena) servido en teteras, una costumbre ligada a la vecindad con Marruecos. El café y el té siguen acompañando conversaciones y rutinas; ambos guardan historias, técnicas y matices que cambian por completo la taza.

1) El “origen” que se repite… pero no siempre coincide

Las leyendas sobre el descubrimiento del café y del té circulan desde hace siglos y se transmiten sobre todo de forma oral. Más útil que buscar un único punto de origen es seguir los caminos de comercio y adopción: las rutas comerciales, las migraciones y las redes portuarias explican cómo se asentaron distintas tradiciones locales.

2) Cafeína: la misma familia, efectos distintos

Tanto café como té contienen cafeína, pero su efecto varía por la dosis, la forma de extracción y otros compuestos presentes en cada planta. En el té, los polifenoles y la L‑teanina modulan la percepción de la cafeína y la sensación de “empuje”; en el café influyen el grado de tostado y los aceites del grano.

3) No toda la leche “cae igual” en café y té

La leche redondea notas tostadas y amargas en el café; en tés negros y mezclas fuertes suaviza la astringencia. En tés delicados, en cambio, puede enmascarar matices florales o herbales. Cada hoja tiene personalidad y combina mejor con perfiles concretos.

4) La molienda cambia el café (y mucho)

El tamaño de la molienda altera la extracción: partículas finas aceleran la extracción y tienden a intensificar la taza; partículas gruesas requieren más tiempo y suelen entregar un perfil más equilibrado en métodos de inmersión. Cambiar la molienda es, en práctica, ajustar el “volumen” de sabor; por eso los cafés para espresso se muelen muy finos y los para prensa francesa, mucho más gruesos.

5) En el té, manda el tiempo de infusión

El tiempo y la temperatura guían qué pasa de la hoja a la taza. Infusionar en exceso aumenta amargor y astringencia; infusionar poco deja notas incompletas. Como referencia aproximada, tés verdes suelen extraerse a temperaturas más bajas (alrededor de 70–80 °C) y tés negros a temperaturas más altas (90–100 °C), pero cada estilo pide su ajuste.

Truco sensorial

Si el té te resulta “áspero” o el café “demasiado fuerte”, ajusta tiempo, molienda, método o cantidad. Pequeños cambios transforman la taza.

6) El aroma manda antes que el sabor

Gran parte de lo que llamamos sabor proviene del olfato: el calor volatiliza compuestos aromáticos que el cerebro interpreta como gusto. Una taza fría o un recipiente que disipa aromas puede parecer menos expresiva.

7) Los tés se clasifican de maneras distintas a simple vista

Además de “verde” y “negro” existen procesos intermedios (oolong), tés fermentados y mezclas aromatizadas. Dentro de un mismo color hay estilos y calidades muy dispares: desde notas vegetales hasta perfiles tostados, el proceso define más que el color.

8) En el café también hay “terroir”, pero se nota distinto

Altitud, clima y variedad influyen en el grano, pero el tueste y la preparación pueden potenciar u ocultar matices. Dos cafés de orígenes distintos pueden parecerse bajo un mismo tueste industrial; dos lotes del mismo origen pueden sonar distinto si cambia el procesamiento o el tueste.

9) Tu ritual modifica la taza

El agua (su dureza), la limpieza de utensilios y la consistencia al servir afectan la repetibilidad. Cambios en utensilios alteran la transferencia de calor, el filtrado o la retención de aromas; no es mística, es física aplicada a la bebida.

Para elegir mejor: café o té según lo que buscas

Si prefieres intensidad y cuerpo , el café suele encajar muy bien.

, el café suele encajar muy bien. Si buscas ligereza, matices y un perfil vegetal o floral , el té ofrece un abanico amplio.

, el té ofrece un abanico amplio. Si te preocupa el amargor, ajusta extracción y prueba distintos tipos o blends antes de descartar una bebida.

En Ceuta puedes comprobar estas diferencias probando un té moruno en una tetería tradicional y, en otro momento, compararlo con un café preparado lentamente: cambiar la molienda, el tiempo o la temperatura suele ser más revelador que cambiar de bebida.