El sábado 25 de julio de 2026, La 1 programa a las 22:05 “Larry Crowne” (Tom Hanks) y Cuatro ofrece a las 22:45 “The Covenant” (Jake Gyllenhaal): dos opciones de cine que dominan la franja nocturna.
La tarde-noche se organiza entre información —con Telediario 2, LaSexta Noticias y A3 Noticias Fin de Semana— y entretenimiento: Teledeporte, Informe semanal o Cifras y letras preparan los distintos públicos antes del cine.
La 1: cine y debate con punto informativo
La 1
- 20:55 Telediario 2
- 21:25 Teledeporte 2
- 21:30 Informe semanal
- 22:05 Tom Hanks protagoniza “Larry Crowne, nunca es tarde”
- 23:35 El nuevo exótico Hotel Marigold
Para quien busca contexto, la cadena encadena información y análisis: Telediario 2 (20:55) seguido de Informe semanal (21:30) ofrece resumen y profundidad antes de la comedia romántica de Tom Hanks.
Imprescindibles: Informe semanal (21:30) y “Larry Crowne, nunca es tarde” (22:05).
La 2: entretenimiento ligero con chispa
La 2
- 20:45 ¡Cómo nos reímos!
- 21:05 Cifras y letras
- 21:40 Malas lenguas Noche
- 21:40 Malas lenguas Noche
La 2 apuesta por un sábado de entretenimiento tranquilo: humor en el arranque y luego el concurso lingüístico de Cifras y letras (21:05).
Nota: la lista incluye Malas lenguas Noche (21:40) duplicado en la programación.
Imprescindibles: ¡Cómo nos reímos! (20:45) y Cifras y letras (21:05).
Antena 3: noticias, deporte y ‘talent’
Antena 3
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 La Voz Kids
Antena 3 estructura la noche en bloques: noticias a las 21:00, repaso deportivo y predicción meteorológica con Roberto Brasero antes de La Voz Kids (22:10), el cierre para público familiar.
Imprescindible: La Voz Kids (22:10).
Cuatro: informativos y cine con Jake Gyllenhaal
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:50 El desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 First Dates
- 22:45 Jake Gyllenhaal en “The Covenant”
Cuatro combina información temprana y formatos sociales: Noticias Cuatro (20:00), First Dates (21:10) y, para los que prefieren acción, “The Covenant” (22:45).
Imprescindibles: First Dates (21:10) y “The Covenant” (22:45).
Telecinco: servicio, actualidad y un cierre en clave de emociones
Telecinco
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 Hay una cosa que te quiero decir
Telecinco propone información seguida de entretenimiento consciente: informativos a las 21:00 y, a las 22:00, el espacio emocional Hay una cosa que te quiero decir.
Imprescindible: Hay una cosa que te quiero decir (22:00).
laSexta: noticias, deportes y el formato de debate nocturno
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 20:50 laSexta Meteo
- 21:00 laSexta Deportes
- 21:15 Sábado Clave
- 21:45 laSexta Xplica
La cadena concentra análisis en la franja temprana de la noche: noticias, deportes y luego debate con Sábado Clave (21:15) y laSexta Xplica (21:45).
Imprescindibles: Sábado Clave (21:15) y laSexta Xplica (21:45).
Cine por la noche: La 1 y Cuatro ofrecen las opciones más destacadas (22:05 y 22:45). Para análisis y contexto, atiende a Informe semanal, Sábado Clave o laSexta Xplica. Si buscas algo más ligero, First Dates o Cifras y letras mantienen la velada distendida.