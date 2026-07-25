Cuando cargas una web, el contenido se divide en paquetes: una página puede requerir decenas de paquetes y un vídeo en streaming puede generar cientos por segundo; cada paquete viaja por su cuenta hasta tu dispositivo.

Internet no es una sola red: es redes conectadas

Varios tipos de redes —la doméstica, la de una empresa, la de un proveedor— se interconectan. Cada una mantiene sus reglas, pero todas usan protocolos comunes para entenderse.

El conjunto de normas más extendido es TCP/IP. Diseñado en los años 70 por Vint Cerf y Bob Kahn para proyectos derivados de ARPANET, TCP/IP define cómo fragmentar, enviar y reconstruir la información entre equipos.

Enviar datos en paquetes, explicado

Tu dispositivo no envía un archivo entero en un solo bloque: lo parte en paquetes. Cada paquete incluye datos (una porción del contenido), la dirección de destino y cabeceras de control que permiten detectar errores y ordenar la información al llegar.

Los paquetes pueden tomar rutas distintas; el receptor reúne los fragmentos y descarta duplicados o solicita reenvíos si falta algo. En conexiones fiables, como las gestionadas por TCP, hay controles que garantizan la entrega y el orden.

Los routers: deciden por dónde pasan los paquetes

En cada salto de la red aparecen routers: equipos que consultan tablas de encaminamiento para elegir la salida más adecuada. No toman decisiones arbitrarias; aplican reglas establecidas por protocolos y por las rutas anunciadas por otros routers.

Entre redes de distintos proveedores se utiliza BGP (Border Gateway Protocol) para anunciar qué direcciones IP están disponibles en cada extremo. Si una ruta falla o se satura, los routers pueden redirigir paquetes por alternativas, lo que aumenta la resistencia de la red.

Direcciones IP y nombres de dominio

Una dirección IP identifica a un dispositivo o servidor en la red; existen IPv4 e IPv6, según el formato. Para los humanos es más manejable usar nombres de dominio, por eso existe el sistema DNS.

DNS: traducir nombres a direcciones

El DNS funciona como una agenda jerárquica: las consultas pueden pasar por servidores root, por los de dominio de nivel superior (TLD) y finalmente por servidores autoritativos que devuelven la IP correspondiente. Con esa IP, tu dispositivo contacta con el servidor que aloja el contenido.

Cliente y servidor: quién pide y quién responde

En la mayoría de interacciones hay dos roles claros:

Cliente : tu navegador o aplicación, que solicita recursos.

: tu navegador o aplicación, que solicita recursos. Servidor: la máquina que almacena y entrega esos recursos.

La comunicación suele empezar con una conexión (por ejemplo, una sesión TCP), la solicitud del recurso y la transmisión de la respuesta en paquetes que el cliente vuelve a ensamblar para mostrar la página o reproducir el archivo.

Un flujo típico al cargar una web

El proceso se resume en pasos concretos:

Escribes un nombre de dominio en el navegador.

El DNS traduce ese nombre a una dirección IP.

traduce ese nombre a una dirección IP. Tu dispositivo establece la comunicación con el servidor .

. Se solicita un recurso (página, imagen, vídeo).

El servidor responde enviando datos en paquetes .

. Tu dispositivo reúne y presenta el contenido.

Muchas páginas cargan por fases: primero el HTML mínimo, luego hojas de estilo, y después imágenes o scripts, lo que mejora la percepción de velocidad.

Por qué Internet aguanta fallos

La combinación de rutas alternativas, reintentos y controles de integridad hace que la red sea tolerante a fallos puntuales. Si un enlace falla, los routers pueden anunciar nuevas rutas y los protocolos de transporte solicitan retransmisiones si detectan pérdidas.

Así funciona Internet

En resumen: tus peticiones se fragmentan en paquetes, los routers los encaminan por redes interconectadas, el DNS traduce nombres a direcciones y los servidores responden. El resultado que ves en pantalla es la recomposición de muchas pequeñas piezas que viajaron por caminos distintos.