MADRID – La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este viernes que los incendios forestales que asolan la región afectan ya a unas 12.000 hectáreas y han obligado a la evacuación preventiva de 20.000 vecinos. La jefa del Ejecutivo autonómico ha calificado la situación de «muy crítica» debido a las inclemencias meteorológicas y ha hecho un llamamiento urgente para recibir más medios aéreos.

Tras mantener una reunión con los alcaldes de los municipios afectados en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) situado en Cenicientos, la presidenta advirtió de que las previsiones meteorológicas siguen siendo muy desfavorables por el intenso calor y las rachas de viento.

Prioridad en la protección humana y ayudas inmediatas

A pesar de la magnitud de la catástrofe, la presidenta autonómica ha destacado que la prioridad absoluta sigue siendo salvaguardar a la población.

Población evacuada: 20.000 habitantes alejados de las zonas de riesgo.

20.000 habitantes alejados de las zonas de riesgo. Sin víctimas: Ayuso subrayó que, «a pesar de tanto dolor, sabemos que todo el mundo está a salvo», alabando el comportamiento ejemplar y cívico de las comunidades desalojadas.

Ayuso subrayó que, «a pesar de tanto dolor, sabemos que todo el mundo está a salvo», alabando el comportamiento ejemplar y cívico de las comunidades desalojadas. Apoyo al sector primario: Se ha anunciado un fondo inicial de un millón de euros destinado de forma directa a las explotaciones agrarias y ganaderas damnificadas.

«Estamos fuera de la capacidad de extinción del incendio a estas horas (…) Vienen horas críticas en cuanto a los vientos y el calor, por lo que prevemos un día durísimo este sábado.»

Llamamiento a más medios aéreos y agradecimiento institucional

Ante la virulencia de las llamas, Ayuso reconoció que los equipos sobre el terreno se encuentran sobrepasados por la magnitud del fuego, solicitando un refuerzo urgente de medios aéreos para frenar el avance de las llamas.

Asimismo, quiso expresar su agradecimiento público a los alcaldes, voluntarios, cuerpos de seguridad del Estado y a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Hizo una mención especial a los agentes de la Guardia Civil que han cancelado sus vacaciones para sumarse a las labores de auxilio, a las comunidades autónomas que han ofrecido efectivos, así como a las muestras de apoyo recibidas por parte del Rey y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.