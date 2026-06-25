El cantante madrileño matiza su comportamiento en el concierto del Recinto Ferial El Arenal y responde con sarcasmo a la controversia generada en las redes sociales

El cantante Dani Martín ha salido al paso de la polémica surgida a raíz de su reciente concierto en Córdoba, donde un comentario dirigido a una menor de edad dividió la opinión de los usuarios en las redes sociales. El artista madrileño ha empleado sus perfiles oficiales para responder a las críticas con un tono marcado por la ironía y el sarcasmo, intentando restar dramatismo a las acusaciones vertidas sobre su actitud en el escenario.

Los hechos que originaron la controversia se remontan al pasado sábado, 20 de junio, fecha en la que Dani Martín ofreció una actuación musical en el Recinto Ferial El Arenal de Córdoba, una cita enmarcada dentro de su actual gira conmemorativa ’25 Pts años’. En el transcurso del espectáculo, el intérprete fijó su atención en una niña que se encontraba subida a hombros de su padre entre el público asistente. La menor sostenía un cartel con un mensaje directo para el artista.

Al percatarse de la presencia de la pequeña y de la pancarta, el cantante entabló una conversación directa desde el escenario. Tras leer el texto, el artista madrileño preguntó en voz alta: «Pone: Me subes al escenario, ¿no? Luego subes, ¿vale? ¿O es que tú quieres ya?». Ante la respuesta afirmativa de la niña, Dani Martín continuó la interacción con una declaración que desencadenó el posterior debate en el entorno digital: «Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. Estás muy maleducada». Acto seguido, el artista prosiguió con la escena ante las risas de una parte de los espectadores congregados, añadiendo: «¿Te crees que soy un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?».

Tras la viralización de estas imágenes y la consiguiente división de opiniones entre quienes criticaban el gesto y quienes lo contextualizaban dentro del espectáculo, Dani Martín ha decidido publicar un vídeo aclaratorio a través de su cuenta oficial en la red social Instagram. En dicha grabación, el músico detalla que habitualmente adopta un rol humorístico que él mismo define como «payaso» durante sus directos, y que este fue el registro exacto que aplicó con la menor en la capital cordobesa.

En el vídeo, el artista madrileño relata entre risas su versión del encuentro: «Ocurrió una situación tierna y cómica. La niña llevaba un cartel que casi no veía, porque necesito gafas». Según sus explicaciones, el tono desenfrenado que caracteriza todas sus giras fue el que le llevó a bromear con la petición de la menor.

Finalmente, para responder a la dimensión que han alcanzado los reproches y exagerando las consecuencias de lo vivido en El Arenal, el cantante concluyó su intervención en clave humorística y con un claro tono de burla hacia la repercusión del evento: «A todos los ofendidos les pido disculpas y caminaré de rodillas hasta la carretera esta tarde». Esta afirmación sarcástica pone el cierre a la contestación del intérprete frente a una polémica que todavía continúa activa en los debates de las principales plataformas digitales.