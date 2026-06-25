El grupo de comunicación nunca contempló la inclusión en su hoja de ruta del proyecto audiovisual de Womack Studios por el quinto aniversario del fallecimiento de la colaboradora

Mediaset no tiene previsto acoger en su oferta televisiva ni en sus soportes digitales la serie documental proyectada con motivo del quinto aniversario del fallecimiento de Mila Ximénez. Pese a las informaciones difundidas que vinculaban esta producción homenaje con el grupo audiovisual, se ha verificado que la compañía no emitirá el mencionado formato en su plataforma Mediaset Infinity ni en ninguno de sus canales lineales. La decisión no responde a una modificación reciente en la planificación de la empresa, sino a que la integración de dicho producto nunca estuvo contemplada en los planes de la entidad de Fuencarral.

El pasado 23 de junio se cumplieron cinco años de la muerte de Mila Ximénez, quien fuera uno de los rostros más emblemáticos de la crónica social y del programa ‘Sálvame’. Su figura resultó imprescindible para la trayectoria de Mediaset durante un prolongado periodo de tiempo. Con motivo de esta señalada fecha, informaciones publicadas por la cuenta de X e Instagram Poco Pasa TV señalaron que se pretendía homenajear a la comunicadora mediante una serie documental destinada a analizar y repasar su biografía, apuntando a una emisión a través de la plataforma digital del grupo en colaboración con su área correspondiente.

La producción del proyecto audiovisual corre a cargo de la compañía Womack Studios, responsable de otros títulos como ‘Olivia’, ‘Matar a Mario Conde’ o ‘Camarón: de la isla al mito’, y cuenta con la dirección de Yusan Acha, conocido por su labor al frente de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. Sin embargo, tal y como ha podido saber El Televisero, la difusión de este contenido en el entorno de Mediaset no se llevará a cabo, quedando descartada de forma absoluta su presencia tanto en el catálogo de su plataforma web como en las parrillas de sus canales de televisión.

El desarrollo de la docuserie contempla un repaso estructurado a lo largo de varios episodios sobre la trayectoria de una mujer descrita como adelantada a su tiempo. El itinerario biográfico abarca desde su etapa infantil y sus vivencias en Marbella junto al tenista Manolo Santana hasta sus jornadas finales en el espacio televisivo que conducía Jorge Javier Vázquez. Tras la confirmación de que el conglomerado de medios no albergará el producto, queda por determinar en qué ventana de exhibición o plataforma encontrará acomodo definitivo esta propuesta de Womack Studios.

En el plano de los testimonios recopilados para dar forma al homenaje, la serie documental cuenta con la intervención de diversas figuras del ámbito comunicativo que mantienen una estrecha relación de amistad o compañerismo con la protagonista. Entre los participantes se encuentran Terelu Campos, Belén Rodríguez y Antonio Rossi, tres profesionales que continúan vinculados profesionalmente a la disciplina de Mediaset. Por el contrario, el elenco del documental no incluye las aportaciones de otros nombres propios como Belén Esteban, Kiko Hernández o Kiko Matamoros, quienes compartieron de forma diaria la mesa de debate con la colaboradora y formaron parte esencial de su entorno laboral y personal en sus últimos años de vida.