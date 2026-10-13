El representante de la Administración Central en la ciudad autónoma resalta el significado institucional y el respaldo social que supone la llegada de Don Felipe VI y Doña Letizia tras meses de especial complejidad en la zona.

CEUTA — La visita de los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, a Ceuta ha sido calificada de forma tajante por el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, David de la Encina, como un acontecimiento clave y necesario. En palabras del propio delegado, el desplazamiento de los Monarcas a la ciudad «va a ser como un bálsamo de alivio» para la población y las instituciones locales.

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Esta histórica jornada, que rompe casi dos décadas de ausencia de la Familia Real en las ciudades autónomas, se produce tras un período estival especialmente complejo para el territorio. En este sentido, De la Encina sostiene que la presencia física del jefe del Estado aporta serenidad, certidumbre y un evidente mensaje de respaldo institucional del Estado hacia Ceuta y sus ciudadanos.

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Apoyo institucional y cercanía con los ciudadanos

El delegado del Gobierno ha destacado que la llegada de Sus Majestades supone un reconocimiento a la singularidad de Ceuta dentro del mapa nacional y un impulso de aliento para la sociedad ceutí. La estancia de Don Felipe y Doña Letizia busca estar cerca de la ciudadanía, reconociendo la labor cotidiana de sus vecinos y proyectando la cohesión e indisolubilidad del país.

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Asimismo, De la Encina ha valorado el trabajo coordinado entre las distintas administraciones y la Casa del Rey para que la visita se desarrolle dentro de la máxima normalidad y cercanía, garantizando que los ceutíes sientan el afecto y el compromiso de la Corona con su futuro.