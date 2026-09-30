En su primera presentación oficial como nuevo delegado, David de la Encina ha hecho hincapié en su compromiso de trabajar por los derechos de los ciudadanos de Ceuta.

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De la Encina se ha definido como un caballa «inmigrante de ida y vuelta», indicando su vínculo con la ciudad y su disposición a enfrentar los retos actuales.

El nuevo delegado ha enfatizado que es momento de pasar de las palabras a los hechos, destacando la necesidad de acciones concretas para abordar las problemáticas que enfrenta Ceuta.

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Con un enfoque en la defensa de los derechos básicos, De la Encina busca garantizar que todos los ceutíes cuenten con el apoyo que necesitan para afrontar sus desafíos diarios.

La presentación fue bien recibida entre los asistentes, quienes esperan ver resultados tangibles en las próximas acciones del nuevo delegado.

De la Encina se mostró abierto al diálogo y dispuesto a colaborar con diferentes sectores de la comunidad para mejorar la calidad de vida en la ciudad autónoma.