CEUTA — El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha mantenido un encuentro de trabajo en la mañana de este martes con el comandante general de la ciudad, Luis Fernández Herrero, enmarcado en una ronda de visitas institucionales destinadas a reforzar la coordinación y la colaboración mutua.

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Durante la reunión celebrada en la sede de la Comandancia General, ambos mandos han puesto en común las diferentes actuaciones e iniciativas que el personal militar lleva a cabo sobre el terreno desde el pasado 29 de julio. Asimismo, el encuentro ha servido para que el delegado del Gobierno conozca de primera mano la estructura y el despliegue de la institución castrense en el territorio.

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En el transcurso de la visita, De la Encina ha querido expresar de forma personal su agradecimiento y reconocimiento a los efectivos militares, destacando la profesionalidad, el compromiso y la dedicación con la que desempeñan sus funciones diarias en la ciudad autónoma.

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