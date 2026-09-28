Miguel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, ha comunicado al Ejecutivo de Pedro Sánchez su decisión de abandonar el cargo. Esta decisión se produce meses después de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes en Ceuta, ocurrida el pasado 30 de julio.

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La dimisión de Pérez Triano sigue a la renuncia de su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz. En su carta de dimisión, Sanz afirmó haber advertido a Triano sobre los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto a una posible entrada masiva de inmigrantes en la ciudad.

Fuentes de Moncloa han confirmado la decisión de Pérez Triano, aunque aún no se ha anunciado quién será su sucesor en el cargo. La situación en Ceuta ha generado preocupación en el Gobierno, que sigue gestionando las consecuencias de la crisis migratoria.

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La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ha sido uno de los mayores desafíos para la administración local y nacional, y ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y cooperación internacional en la región.