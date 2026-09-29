El piloto asturiano confirma la extensión de su contrato con la escudería británica, asegura que no contempla 2027 como su último año en la Fórmula 1 y apunta a la comunión con la afición en Barcelona como punto de inflexión para su continuidad.

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BAKÚ (AZERBAI YÁN) — Fernando Alonso continuará en la parrilla de la Fórmula 1 en 2027. Aston Martin ha oficializado este martes la renovación de la alineación para la próxima temporada, manteniendo la dupla formada por el bicampeón español y el canadiense Lance Stroll. Tras meses de deliberación, el piloto ovetense ha detallado en una entrevista exclusiva para el diario AS las razones que le han llevado a prolongar su compromiso con la escudería de Silverstone.

A sus 45 años, Alonso argumenta que la decisión responde tanto a un impulso personal como al convencimiento de que el proyecto técnico —respaldado por la nueva fábrica, el túnel de viento, la llegada de Adrian Newey y la alianza con Honda— cuenta con los cimientos necesarios para ser ganador en el medio plazo.

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El calor de la afición y el impulso de Barcelona

Alonso ha señalado la respuesta del público en el Gran Premio de España como un factor determinante para despejar las dudas sobre su continuidad. La calurosa acogida durante las actividades con los aficionados en el circuito de Barcelona-Catalunya sirvió para certificar la vigencia de la «Alonsomanía» en un momento de la temporada marcado por las dificultades técnicas del monoplaza.

El asturiano enfatiza que la percepción de los seguidores no fue de despedida o nostalgia, sino de respaldo intacto hacia su nivel competitivo, lo que terminó de inclinar la balanza para completar el trabajo iniciado en Aston Martin.

Competitividad intacta y visión de futuro

Pese a los contratiempos iniciales del campeonato y las limitaciones de rendimiento del propulsor, Alonso sostiene que la escudería ha corregido el rumbo tras las mejoras introducidas en el chasis a partir del Gran Premio de Hungría. En el plano individual, el asturiano defiende que sus facultades al volante se mantienen intactas: