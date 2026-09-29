La mayoría de PSOE y Sumar activa el trámite sancionador, que podría derivar en la suspensión de empleo y sueldo de la parlamentaria tras la propagación accidental del gas en las dependencias de la Cámara.

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MADRID — La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este martes el inicio de un expediente disciplinario contra la diputada del Partido Popular Ana Vázquez. La medida, aprobada gracias a la mayoría que ostentan el PSOE y Sumar frente al rechazo de los miembros del PP, responde al incidente registrado el pasado miércoles, cuando la parlamentaria mostró un bote de gas pimienta desde su escaño durante la sesión de control al Gobierno.

La decisión abre un periodo de 10 días para que la diputada popular presente sus correspondientes alegaciones. Finalizado este plazo, la Mesa evaluará las explicaciones dictaminando si traslada al Pleno una propuesta de sanción firme, la cual, de ser respaldada en votación secreta por mayoría simple, llevaría aparejada la suspensión temporal de su condición de parlamentaria y de su asignación económica.

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Expulsión, rueda de prensa y propagación del gas

Los hechos ocurrieron durante la formulación de una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Vázquez esgrimió el espray alegando que pretendía visibilizar el clima de inseguridad que, a su juicio, atraviesa Ceuta tras los sucesos de julio, afirmando que numerosas mujeres de la ciudad lo portaban como elemento defensivo. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, interrumpió la intervención para recordarle que el reglamento prohíbe el acceso con elementos catalogados como armas a la Cámara y le exigió abandonar el hemiciclo para entregar el recipiente.

A su salida al pasillo, la diputada del PP realizó declaraciones ante los medios de comunicación sosteniendo en la mano el bote de gas, el cual, según sus explicaciones iniciales, se encontraba «completamente vacío».

Sin embargo, horas más tarde, las dependencias parlamentarias tuvieron que ser parcialmente desalojadas y acordonadas al registrarse la indisposición de hasta 12 trabajadores por irritación respiratoria. La investigación interna aclaró que un colaborador del grupo parlamentario popular, atendiendo a la indicación de la diputada para limpiar el bote en los aseos, lo accionó de manera accidental, provocando la difusión de la sustancia irritante a través del sistema de ventilación del edificio.

El PSOE exige la entrega del acta

Desde las filas socialistas, su portavoz Montse Mínguez ha elevado la presión sobre el grupo de Alberto Núñez Feijóo, reclamando la renuncia expresa de la diputada gallega. Mínguez ha afeado las descalificaciones vertidas por Vázquez contra la presidencia de la Cámara tras ser expulsada, remarcando que el incidente afectó directamente a la salud de los empleados del Congreso y alteró la actividad institucional sin que se hayan ofrecido disculpas formales.