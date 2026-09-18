El programa de Telecinco también contará con Rocío Flores para hablar de su último conflicto y analizará la actualidad de ‘Supervivientes All Stars 3’

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El programa ‘¡De Viernes!’ afronta este viernes 18 de septiembre una nueva entrega marcada por el cambio de horario y por una de sus entrevistas más esperadas: Lucas González, integrante del dúo Andy y Lucas, reaparecerá en televisión para mostrar por primera vez el resultado de su operación de nariz y hablar de la polémica que rodea al grupo.

El espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona comenzará esta semana a las 22:55 horas, después de que Telecinco haya ajustado su programación con la emisión previa de una nueva entrega de First Dates. Este cambio supone una reducción de duración del programa, que ofrecerá dos entrevistas principales y su habitual tertulia sobre Supervivientes All Stars 3.

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Lucas González rompe su silencio sobre Andy y Lucas

El cantante será uno de los grandes protagonistas de la noche tras convertirse en uno de los rostros más buscados después de anunciar su retoque estético en Turquía. Lucas explicará cómo ha vivido todo el proceso y enseñará ante las cámaras el resultado de la intervención.

Además, la entrevista abordará uno de los asuntos que más interés ha generado en las últimas semanas: la ruptura de su relación profesional con Andy Morales. El artista responderá a las preguntas sobre qué ocurrió entre ambos, si existieron enfrentamientos y si queda alguna posibilidad de reconciliación.

Su pareja, María José, también estará presente en plató para aportar su visión sobre la situación y acompañar el testimonio del cantante.

Rocío Flores vuelve a televisión para hablar de su último conflicto

Otra de las protagonistas de la noche será Rocío Flores, que regresará a ‘¡De Viernes!’ para explicar el incidente que denunció recientemente después de que un matrimonio la increpara en plena calle.

La colaboradora detallará lo ocurrido y aclarará si ha decidido tomar medidas legales por lo sucedido. También hablará de su relación actual con su tía Gloria Camila, del contacto que mantiene con José Ortega Cano y de algunos episodios familiares que han generado interés mediático.

Durante la entrevista, Rocío Flores también analizará la participación de Rosa Benito en ‘Supervivientes All Stars 3’ y recordará la figura de su abuela, Rocío Jurado, coincidiendo con la fecha en la que habría cumplido 83 años.

El debate de ‘Supervivientes All Stars 3’ completa la noche

El programa de Telecinco mantendrá su habitual espacio dedicado a la actualidad de ‘Supervivientes All Stars 3’, con imágenes inéditas y análisis de lo ocurrido en el reality.

Entre los colaboradores estarán Anabel Pantoja, Isa Pantoja, Beatriz Trapote, Karmele Marchante y Sebas Gallego, que repasarán las últimas polémicas y acontecimientos del concurso.

El programa afronta un nuevo reto de audiencia

La última emisión de ‘¡De Viernes!’ consiguió un 11,2% de cuota de pantalla y 728.000 espectadores con la visita de Isa Pantoja, mejorando ligeramente sus registros anteriores.

Ahora el programa tendrá que enfrentarse a una nueva competencia con el estreno de ‘La Voz’ en Antena 3, además del ajuste de horario que reduce su presencia en pantalla. La evolución de la audiencia marcará el impacto de esta nueva etapa del formato.