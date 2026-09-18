El programa vuelve el 21 de septiembre con un giro hacia la política y la actualidad, mientras ‘Vamos a ver’ pierde protagonismo en la parrilla de la cadena

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Joaquín Prat ya tiene fecha para volver a Telecinco. El presentador regresará el próximo lunes 21 de septiembre con una nueva etapa de ‘El tiempo justo’, un formato que llega renovado y con importantes cambios en su planteamiento para reforzar la franja matinal de la cadena.

El espacio, producido por Unicorn Content, ocupará el horario comprendido entre las 12:00 y las 13:45 horas, justo después de ‘El programa de Ana Rosa’, convirtiéndose en una nueva apuesta de actualidad dentro de la programación de Telecinco.

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La llegada de Prat provocará un cambio directo en la estructura de la mañana de la cadena, ya que ‘Vamos a ver’, presentado por Patricia Pardo, verá reducida su duración y pasará a emitirse desde las 13:45 hasta las 15:00 horas.

‘El tiempo justo’ apuesta por más política y menos corazón

La nueva etapa del programa llegará con una importante transformación en sus contenidos. Aunque mantendrá parte de su esencia, el espacio reducirá el peso de la crónica social para apostar con más fuerza por la actualidad política, la información y los debates de interés general.

Joaquín Prat estará acompañado por Alfonso Egea y contará con nuevos colaboradores como Macarena Olona, Marcos de Quinto, Aldo Comas, Cristina Fallarás o Benjamín López, entre otros nombres.

Además, el programa incorporará conexiones desde la calle con el objetivo de recoger las preocupaciones, denuncias y testimonios de los ciudadanos.

Telecinco busca reforzar una franja complicada

El regreso de ‘El tiempo justo’ se produce en un momento en el que Telecinco intenta recuperar fuerza en sus emisiones diarias. La cadena atraviesa una etapa de reajustes en su programación y busca mejorar unos resultados que no siempre han acompañado a sus principales apuestas.

Los datos recientes muestran dificultades especialmente en algunas franjas del día. En una jornada de septiembre, Telecinco registró un 6,7% de cuota media, mientras que Cuatro alcanzó un 7,6%, superando por segunda vez en el mes a la cadena principal del grupo Mediaset.

Entre los registros de ese día destacaron:

‘El programa de Ana Rosa’: 9,7%.

‘Vamos a ver’: 6,8%.

‘El verano se mueve’: 5,5%.

‘El diario de Jorge’: 6,5%.

‘Rueda la letra’: 8%.

Nueva batalla por las mañanas de televisión

Con la llegada de Joaquín Prat, Telecinco reorganiza una de sus franjas más importantes y plantea una nueva estrategia para competir frente a las ofertas informativas y de entretenimiento de otras cadenas.

El estreno de ‘El tiempo justo’ será también una prueba para medir si el nuevo enfoque basado en actualidad política y debate consigue recuperar espectadores en una franja donde la competencia es cada vez más intensa.