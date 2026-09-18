Viernes, 18 de septiembre de 2026. Prime time destacado: Pasapalabra (Antena 3, 20:00) y Telediario 2 (La 1, 20:55), según la programación oficial.

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La oferta que reciben los televidentes en Ceuta combina informativos, concursos, documentales y cine. A continuación, la guía por cadena con 3-4 opciones que ayudan a elegir la noche sin cambiar de canal cada poco.

La 1

20:25 Aqui la tierra (reportaje y enfoque territorial antes de informativos).

(reportaje y enfoque territorial antes de informativos). 20:55 Telediario 2 (información para arrancar el prime time).

(información para arrancar el prime time). 21:50 Teledeporte 2 (deporte como antesala).

(deporte como antesala). 22:00 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do (archivo y memoria audiovisual).

(archivo y memoria audiovisual). 22:55 True crime protagonizado por Ángel Ruiz como Federico García Lorca (género narrativo ligado a un perfil histórico).

(género narrativo ligado a un perfil histórico). 23:55 España el siglo xx en color (cierre con formato documental).

(cierre con formato documental). 21:55 La suerte en tus manos (entertainment).

La 1 estructura la tarde-noche entre actualidad y fondo documental. Telediario 2 a las 20:55 marca el inicio del prime time; por su parte, los espacios de archivo y memoria (Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do, España el siglo xx en color) ocupan la franja tardía para quien busca contexto histórico.

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La 2

20:30 Festival de San Sebastián 2026 .

. 21:40 Cifras y letras (programa concurso).

(programa concurso). 22:10 Sole Giménez .

. 22:20 Informativos .

. 22:40 Golpe de suerte.

La 2 ofrece una apertura cultural con Festival de San Sebastián 2026 y mantiene la opción del concurso intelectual (Cifras y letras). Los informativos aparecen a las 22:20, antes de la franja de entretenimiento.

Antena 3

20:00 Pasapalabra .

. 21:00 Antena 3 Noticias 2 .

. 21:45 Deportes 2 .

. 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero .

. 22:10 La Voz.

Antena 3 combina concurso y noticia en bloque. Pasapalabra y, después, Antena 3 Noticias 2 sirven para quien prefiere empezar con entretenimiento y cortar a información antes del gran formato de la noche (La Voz).

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro 2 .

. 20:40 El desmarque Cuatro .

. 20:55 El tiempo .

. 21:20 Horizonte .

. 23:00 Liam Neeson protagoniza ‘Un ladrón honesto’.

Cuatro articula información y reportaje antes de cerrar con cine. Noticias Cuatro 2 y El desmarque Cuatro ocupan la primera franja; la película con Liam Neeson a las 23:00 es la opción para un cierre de ficción.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú! .

. 21:00 Informativos Telecinco .

. 21:30 El desmarque Telecinco .

. 21:40 El tiempo .

. 21:50 First Dates .

. 23:00 ¡De viernes!.

Telecinco mantiene el ritmo de entretenimiento con cortes informativos a las 21:00 y 21:30. First Dates es la apuesta central para quien busca programación social a la hora clave.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00 .

. 21:00 laSexta Clave .

. 21:20 laSexta Meteo .

. 21:25 laSexta Deportes .

. 21:30 laSexta Columna .

. 22:30 Equipo de Investigación .

. 23:30 Equipo de Investigación.

laSexta concentra información y explicación: bloques informativos al inicio y Equipo de Investigación para un cierre en profundidad, con reposición inmediata a las 23:30.

Para elegir: plan rápido — Antena 3, Telecinco y parte de La 2; información con contexto — La 1 y laSexta; cierre sin cambiar de canal — laSexta (investigación) o Cuatro (cine).

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