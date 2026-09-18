Viernes, 18 de septiembre de 2026. Prime time destacado: Pasapalabra (Antena 3, 20:00) y Telediario 2 (La 1, 20:55), según la programación oficial.
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La oferta que reciben los televidentes en Ceuta combina informativos, concursos, documentales y cine. A continuación, la guía por cadena con 3-4 opciones que ayudan a elegir la noche sin cambiar de canal cada poco.
La 1
- 20:25 Aqui la tierra (reportaje y enfoque territorial antes de informativos).
- 20:55 Telediario 2 (información para arrancar el prime time).
- 21:50 Teledeporte 2 (deporte como antesala).
- 22:00 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do (archivo y memoria audiovisual).
- 22:55 True crime protagonizado por Ángel Ruiz como Federico García Lorca (género narrativo ligado a un perfil histórico).
- 23:55 España el siglo xx en color (cierre con formato documental).
- 21:55 La suerte en tus manos (entertainment).
La 1 estructura la tarde-noche entre actualidad y fondo documental. Telediario 2 a las 20:55 marca el inicio del prime time; por su parte, los espacios de archivo y memoria (Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do, España el siglo xx en color) ocupan la franja tardía para quien busca contexto histórico.
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La 2
- 20:30 Festival de San Sebastián 2026.
- 21:40 Cifras y letras (programa concurso).
- 22:10 Sole Giménez.
- 22:20 Informativos.
- 22:40 Golpe de suerte.
La 2 ofrece una apertura cultural con Festival de San Sebastián 2026 y mantiene la opción del concurso intelectual (Cifras y letras). Los informativos aparecen a las 22:20, antes de la franja de entretenimiento.
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra.
- 21:00 Antena 3 Noticias 2.
- 21:45 Deportes 2.
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero.
- 22:10 La Voz.
Antena 3 combina concurso y noticia en bloque. Pasapalabra y, después, Antena 3 Noticias 2 sirven para quien prefiere empezar con entretenimiento y cortar a información antes del gran formato de la noche (La Voz).
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro 2.
- 20:40 El desmarque Cuatro.
- 20:55 El tiempo.
- 21:20 Horizonte.
- 23:00 Liam Neeson protagoniza ‘Un ladrón honesto’.
Cuatro articula información y reportaje antes de cerrar con cine. Noticias Cuatro 2 y El desmarque Cuatro ocupan la primera franja; la película con Liam Neeson a las 23:00 es la opción para un cierre de ficción.
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!.
- 21:00 Informativos Telecinco.
- 21:30 El desmarque Telecinco.
- 21:40 El tiempo.
- 21:50 First Dates.
- 23:00 ¡De viernes!.
Telecinco mantiene el ritmo de entretenimiento con cortes informativos a las 21:00 y 21:30. First Dates es la apuesta central para quien busca programación social a la hora clave.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00.
- 21:00 laSexta Clave.
- 21:20 laSexta Meteo.
- 21:25 laSexta Deportes.
- 21:30 laSexta Columna.
- 22:30 Equipo de Investigación.
- 23:30 Equipo de Investigación.
laSexta concentra información y explicación: bloques informativos al inicio y Equipo de Investigación para un cierre en profundidad, con reposición inmediata a las 23:30.
Para elegir: plan rápido — Antena 3, Telecinco y parte de La 2; información con contexto — La 1 y laSexta; cierre sin cambiar de canal — laSexta (investigación) o Cuatro (cine).