El formato de entretenimiento culinario ‘MasterChef Junior‘ modificará su ventana de emisión en España tras la confirmación de su incorporación en exclusiva al catálogo de la plataforma de streaming Disney+. La nueva edición del concurso gastronómico infantil dejará de emitirse en RTVE, espacio en el que se ha mantenido durante once temporadas, para dar paso a una etapa dentro del entorno digital. No obstante, la corporación pública mantendrá en su parrilla de televisión las distintas versiones del certamen integradas por participantes adultos y por personajes famosos, tal y como viene sucediendo desde el inicio de sus emisiones.

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El procedimiento de selección de aspirantes para la próxima entrega arrancó a comienzos del pasado mes de julio. La productora Shine Iberia, integrada en la compañía Banijay Entertainment —poseedora de los derechos del formato en el ámbito nacional—, inició la fase de castings con una convocatoria dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre los ocho y los doce años. En el momento de la apertura del proceso, la empresa audiovisual no detalló la ventana de difusión de la nueva temporada, contando con la participación en pantalla del juez Jordi Cruz para anunciar la reapertura de las pruebas de acceso del espacio infantil.

Cambio de ventana de emisión y trayectoria en la televisión pública

El trasvase de ‘MasterChef Junior’ a Disney+ se hace efectivo mediante el acuerdo suscrito entre la plataforma de entretenimiento y la productora Shine Iberia. La maquinaria de promoción del formato ha iniciado sus acciones de difusión mediante material gráfico en el que se observa a potenciales concursantes recibiendo la cuchara de madera que acredita la superación de las pruebas, acompañado de mensajes institucionales en las perfiles oficiales de la plataforma anunciando el inicio del programa.

Esta reestructuración en la difusión del certamen infantil se produce tras un recorrido de once ediciones en la red de canales de RTVE. Durante el periodo navideño de 2025, la corporación pública optó por pausar temporalmente la franquicia por segunda ocasión en un intervalo de 13 años, habiéndose registrado un primer parón de emisiones en diciembre de 2022. La interrupción de las entregas en la televisión pública coincidió con una fase de desgaste en las cifras de seguimiento, firmando la undécima temporada el registro mínimo histórico de audiencia del formato.

El movimiento de la versión infantil hacia el entorno del streaming tiene lugar meses después de que RTVE comunicara un acuerdo previo con Disney+ para la incorporación en dicha plataforma de determinados espacios y series de La 1 al día siguiente de su emisión en la televisión lineal. Aunque la adquisición de la doceava edición de ‘MasterChef Junior’ no guarda relación directa con dicho pacto previo, supone la integración de esta vertiente del certamen en la oferta de la plataforma. La compañía no ha detallado por el momento más especificaciones relativas a la fecha definitiva o producción de las nuevas galas.