El avance semanal del 14 al 18 de septiembre anuncia que Tasio pierde los papeles con Gabriel y que Fina toma una decisión inesperada; además, sitúa a Beatriz y Begoña en un tramo delicado: Beatriz se imagina la muerte de Begoña y Begoña sufre un mareo.

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La serie, ambientada en la Toledo de los años 50 y centrada en la saga de una familia perfumera, combina conflictos domésticos y decisiones personales que reordenan alianzas entre los personajes. Según el avance difundido por la prensa, los choques entre Tasio y Gabriel alteran el clima familiar y pueden desencadenar consecuencias inmediatas. El giro de Fina introduce incertidumbre sobre sus planes y su papel en la trama. La proyección de Beatriz sobre la posible pérdida de Begoña, junto al mareo de esta última, coloca el episodio en un terreno sensible donde la salud condiciona las relaciones.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El episodio arranca con el enfrentamiento entre Tasio y Gabriel, un choque que, según el avance, cambia de inmediato el tono en el entorno cercano y tensiona las relaciones familiares.

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Fina toma una decisión inesperada que, por su naturaleza en el avance, funciona como punto de inflexión en su trayectoria y en la dinámica del grupo.

En el plano emocional, el avance muestra a Beatriz imaginando la muerte de Begoña, mientras que Begoña sufre un mareo. El material disponible no detalla el desenlace del mareo, pero combina preocupación y posible confrontación con el miedo a perder a alguien cercano.

En conjunto, el capítulo concentra la tensión en los personajes centrales: conflictos que estallan, decisiones que cambian trayectorias y momentos personales que obligan a revaluar alianzas.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Antena 3 Horario habitual: 15:45

15:45 Día: viernes, 18 de septiembre de 2026

En Ceuta, la emisión de Antena 3 en la TDT sigue la programación nacional de la cadena, por lo que el episodio podrá verse a las 15:45, según la programación de Antena 3.

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