El operativo blindó el barrio a primera hora de la mañana y rescató del inmueble a varios menores y a una mujer embarazada. El responsable de la vivienda está identificado y pendiente de detención por tráfico ilegal.

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CEUTA. — Agentes del Instituto Armado, apoyados por efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y medios aéreos, han desplegado a primera hora de este martes una importante operación en la barriada del Príncipe de Ceuta. El dispositivo policial ha permitido el desmantelamiento de un inmueble utilizado como ‘casa patera’ en el que permanecían ocultas y hacinadas decenas de personas de origen marroquí.

Entre los migrantes localizados en el interior de la vivienda se encontraban varios menores de edad y una mujer en avanzado estado de gestación. Para garantizar la seguridad durante la entrada y evitar posibles altercados, la Guardia Civil cortó temporalmente los accesos a la barriada mientras los furgones oficiales procedían al traslado de los ocupantes.

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Lucro tras la entrada masiva de julio

Esta intervención se enmarca en las pesquisas activadas para frenar a quienes están haciendo negocio con el alojamiento clandestino de migrantes tras el repunte de entradas registrado a finales de julio. Según fuentes de la investigación, los responsables de estos pisos cobran importantes sumas de dinero por mantener a personas en condiciones infrahumanas mientras aguardan el momento de dar el salto a la Península.

Aunque durante la batida no se pudo arrestar al regente de la vivienda, las fuerzas de seguridad confirman que se encuentra plenamente identificado. Sobre él pesa una orden de localización para su inminente detención como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Presión policial continua contra los pisos clandestinos

La operación en el Príncipe no se contempla como un hecho aislado. La Guardia Civil mantiene abiertas varias investigaciones abiertas en Ceuta dirigidas a erradicar la red de ‘casas patera’, unas prácticas que no solo vulneran los derechos de las personas hacinadas, sino que degradan la seguridad y la convivencia en las barriadas más expuestas a la presión migratoria.