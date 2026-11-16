La Guardia Civil ha informado a la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, sobre la posibilidad de que Marruecos aproveche la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta para lanzar mensajes políticos que reivindiquen la soberanía sobre Ceuta y Melilla o, en su defecto, una cosoberanía como solución para evitar futuras crisis migratorias.

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El informe remitido a la magistrada destaca que las alertas previas al 30 de julio, cuando comenzó la crisis migratoria, no permitieron prever el colapso fronterizo que se produjo. La Jefatura de Información de la Guardia Civil señaló que la información recibida fue insuficiente para anticipar la magnitud de la amenaza.

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Incremento de la presión migratoria

En los días previos al 30 de julio, se observó un aumento en la presión migratoria en la frontera de Ceuta. Durante el 28 y 29 de julio, las entradas alcanzaron niveles inusuales, y el CNI informó sobre personas acercándose a Ceuta con la intención de cruzar a nado, además de convocatorias en redes sociales para cruzar el perímetro fronterizo.

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La Guardia Civil argumenta que, para que la información hubiera sido verdaderamente anticipatoria, habría sido necesario identificar indicadores como la formación de una masa crítica de inmigrantes capaz de superar las capacidades de las fuerzas de seguridad marroquíes o una reducción significativa de las medidas de contención.

Responsabilidad compartida con el CNI

El Instituto Armado señala que parte de la responsabilidad recae en el CNI, ya que las comunicaciones y alertas emitidas fueron tratadas a nivel táctico cuando deberían haber sido elevadas a un nivel político superior para gestionar la situación adecuadamente.

Además, la Guardia Civil menciona que una nota del CNI sobre un posible intento de entrada a Ceuta no fue remitida a ellos, y destaca la «manifiesta incapacidad» de las autoridades marroquíes para contener el asalto fronterizo. También se sugiere que la situación podría estar siendo utilizada para reforzar reivindicaciones políticas, como reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla.