La Fiscalía del Menor ha prorrogado la detención de las jóvenes tras un altercado registrado cuando pretendían salir a fumar. El caso queda a la espera del dictamen del equipo psicosocial.

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CEUTA.– Diez menores migrantes acogidas en uno de los recursos asistenciales habilitados por la Ciudad Autónoma de Ceuta han sido detenidas tras verse implicadas en la agresión a varias de sus cuidadoras. La Fiscalía de Ceuta ha decidido prolongar un día más la detención de las implicadas mientras se completa la toma de testimonios y la elaboración de las valoraciones pertinentes.

Un conflicto por el cumplimiento de las normas del centro

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo en las instalaciones del centro. El desencadenante del altercado se produjo cuando varias de las menores manifestaron su intención de salir a las zonas exteriores del recinto para fumar, una petición a la que las educadoras se opusieron en cumplimiento de las normas de régimen interno del recurso.

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La negativa del personal derivó en un momento de fuerte tensión y enfrentamiento que escaló hasta registrarse agresiones físicas hacia las trabajadoras del centro, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad y la inmediata detención de las jóvenes.

Retrasos informáticos en la comparecencia judicial

Las menores fueron conducidas a dependencias policiales con la previsión de pasar a disposición judicial durante la mañana del lunes. Sin embargo, una incidencia técnica en la red informática de la Policía Nacional provocó retrasos en la tramitación de las diligencias.

A pesar de este problema logístico, las vistas pudieron reanudarse en la jornada de tarde, logrando completar la toma de declaración de las diez menores ante los órganos judiciales antes de finalizar el día.

A la espera del informe psicosocial

Tras la declaración de las jóvenes, la Fiscalía de Ceuta determinó ampliar el periodo de custodia preventiva a la espera de que el equipo psicosocial adscrito al juzgado mantenga entrevistas individuales con cada una de las menores.

Una vez evaluado su estado y emitido el correspondiente informe técnico sobre su situación, la Fiscalía del Menor determinará las medidas cautelares o sanciones correspondientes con respecto a las diez chicas implicadas en los hechos.