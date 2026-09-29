CEUTA.– La Ciudad Autónoma de Ceuta ha decidido suspender el inicio de los periodos hábiles para la práctica de la caza menor en la temporada cinegética 2026-2027. La medida, adoptada por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda mediante un decreto firmado por el consejero Alejandro Ramírez Hurtado y publicado este martes en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE), responde de forma directa a los riesgos de seguridad derivados de la presencia ininterrumpida de personas en las zonas forestales tras la entrada masiva del pasado verano.

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Riesgos en el monte tras los sucesos de julio

El origen de esta decisión se traslada a los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo un importante flujo migratorio hacia la ciudad autónoma. Ante la permanente estancia de un número indeterminado de personas en diversos parajes naturales y montes de Ceuta, las autoridades locales han considerado prioritario prevenir incidentes y garantizar la salubridad y seguridad pública en las zonas cinegéticas.

Previamente al lanzamiento de la norma, los Servicios Técnicos de Obimasa solicitaron la valoración de la Jefatura de Protección Civil y de la Jefatura Base de la USBAD ‘Teniente Ruiz’. Tras evaluar los informes de estos organismos, se determinó suspender la veda de forma cautelar. La resolución contó además con el respaldo unánime del Consejo de Caza de Ceuta en su reunión del pasado 4 de septiembre.

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Un arranque condicionado a informes de Defensa y Seguridad

La Orden de Veda aprobada definía inicialmente dos periodos de actividad entre el 10 de octubre de 2026 y el 31 de enero de 2027, acotados a los días festivos y fines de semana para especies como el conejo, la liebre, la perdiz moruna, la becada o las palomas, entre otras. Sin embargo, estas fechas han quedado congeladas sin un horizonte concreto.

La reactivación de la temporada únicamente se producirá si los organismos competentes en materia de defensa, seguridad ciudadana y protección civil emiten informes favorables que constaten una mejora sustancial en las condiciones del medio natural. Si dichos dictámenes confirman que no existe riesgo, la Consejería dictará un nuevo decreto adaptando los calendarios.

Mantenimiento del control de jabalíes y zonas vedadas

A pesar de la paralización de la práctica ordinaria de la caza menor, el decreto mantiene vigentes otras normativas de conservación y gestión de la fauna. Se prolongan las restricciones históricas en entornos sensibles, como la cuenca del Arroyo del Renegado, donde la actividad cinegética sigue terminantemente prohibida tras los daños producidos por el incendio forestal de septiembre de 2022.

Por otro lado, la administración mantendrá activos las vías y protocolos para el control poblacional de especies oportunistas o invasoras, como jabalíes, cerdos vietnamitas asilvestrados e híbridos, mediante autorizaciones para batidas o aguardos puntuales según lo requiera la Consejería por razones medioambientales.