Cerca de medio centenar de antidisturbios intervienen en el asentamiento chabolista a primera hora de la mañana por motivos de seguridad ante el inicio de las lluvias. Una treintena de personas logró huir a la carrera hacia el centro urbano.

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CEUTA — La Policía Nacional ha iniciado a primera hora de este martes un amplio dispositivo policial en la playa de Benítez para desalojar el asentamiento chabolista instaurado en la zona y trasladar a sus ocupantes al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en las naves del Tarajal. Fuentes policiales estiman que en el lugar pernoctaban entre 300 y 400 personas —entre ellas dos mujeres—, a quienes se procederá a filiar e identificar para su posterior reubicación en el dispositivo de acogida provisional de Loma Colmenar.

El operativo dio comienzo minutos antes de las 8:00 horas, cuando más de una decena de furgones de la UIP y medio centenar de agentes antidisturbios se desplegaron sobre la arena para apercibir a las personas que dormían en las infraviviendas. Los migrantes comenzaron a recoger sus pertenencias y a abandonar el lugar sin oponer resistencia en los primeros momentos, siendo agrupados por los efectivos para organizar su subida a los autobuses de forma progresiva.

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Un intérprete de la Policía Nacional se dirigió al grupo para trasladarles que el traslado al CATE tiene como objetivo su registro formal, darles la opción de solicitar asilo o gestionar su retorno voluntario a Marruecos, pidiéndoles tranquilidad ante el desplazamiento hacia las inmediaciones de la frontera.

Estampida y huida hacia el centro de la ciudad

A pesar de que la actuación transcurría de manera ordenada, el dispositivo se vio alterado cuando un grupo de entre 20 y 30 personas logró romper el cordón policial formado en el asentamiento. Los migrantes emprendieron una rápida huida a la carrera por la playa en dirección al centro de la ciudad. A pesar de la persecución iniciada por varios agentes, la mayoría de ellos logró burlar el cerco y dispersarse, pudiendo ser interceptadas únicamente menos de cinco personas.

Tras el incidente, las fuerzas de seguridad recuperaron el control de la zona, reordenando a los migrantes en la parte superior de la playa junto a las escaleras para continuar con la evacuación escalonada en los vehículos de transporte.

Riesgo por lluvias y drones con cámaras térmicas

Según han precisado fuentes policiales a El Pueblo de Ceuta, el desalojo responde a estrictos motivos de seguridad e integridad física. En la playa de Benítez se localiza el aliviadero que evacua el agua del pantano cuando este se llena tras episodios de precipitaciones, temporada de lluvias que dio comienzo de forma oficial este mismo lunes.

Para evaluar el riesgo existente, la Policía Nacional desplegó previamente drones equipados con cámaras térmicas en el interior del propio conducto que conecta la presa con la playa, confirmando que varias personas se encontraban pernoctando dentro de las canalizaciones de evacuación.

Perimetración del acceso y contención en el Trampolín

Para evitar que la zona vuelva a ser ocupada tras el desalojo, la Policía tiene previsto perimetrar el acceso a la playa de Benítez en el tramo cercano a la Desalinizadora. Asimismo, el despliegue policial incluyó el posicionamiento estratégico de más de cinco furgones en la vecina playa del Trampolín —donde se calcula que pernoctan más de 4.000 personas— para contener posibles desplazamientos masivos motivados por el ruido y la presencia policial en Benítez.