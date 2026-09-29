MADRID / CEUTA — El presidente de Ceuta y del PP local, Juan Vivas, ha pronunciado un contundente discurso este lunes ante la Junta Directiva Nacional de la formación conservadora, donde ha cargado duramente contra la gestión del Ejecutivo central durante y después de la entrada masiva vivida a finales del pasado mes de julio. Recibido entre aplausos y en presencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, Vivas ha denunciado que, dos meses después de la llegada de al menos 90.000 personas en apenas 48 horas, la ciudad continúa en un estado “absolutamente insostenible”.

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“El Gobierno dejó a Ceuta al borde del abismo”, ha aseverado el dirigente ceutí, subrayando que la respuesta de las autoridades centrales no estuvo a la altura de la gravedad del momento ni de sus obligaciones constitucionales.

Exigencias de transparencia y críticas al giro del Gobierno

Durante su intervención, Vivas ha reclamado explicaciones públicas inmediatas sobre la información previa de la que disponía la administración central. En concreto, ha solicitado el esclarecimiento de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previos a los días 30 y 31 de julio, el detalle de las peticiones de auxilio tramitadas y el motivo por el cual no se ha puesto en marcha el plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla contemplado en la Estrategia de Seguridad Nacional.

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El presidente autonómico ha puesto especial énfasis en el cambio de postura del Ejecutivo. Según ha relatado, tras calificar los hechos el 31 de julio como un «ataque a la integridad territorial» y desplegar un operativo que devolvió a más de 70.000 personas en cuatro días, la orden fue cancelada abruptamente con más de 20.000 personas aún en la ciudad. Desde ese momento, según Vivas, la Moncloa pasó a abordar el escenario como una «crisis migratoria ordinaria», dejando a la población sin un horizonte claro de normalización.

Un impacto transversal en la convivencia y la economía

La prolongación de esta crisis durante dos meses ha golpeado, en palabras del líder ceutí, a los servicios esenciales, la sanidad, la educación, el empleo, la actividad económica y la propia convivencia en la ciudad.

Vivas ha criticado abiertamente que desde Madrid se pida «paciencia» a los ciudadanos de Ceuta y ha lanzado un firme alegato en favor de la población local: “¿Y los derechos de los ceutíes?”. En este sentido, ha exigido medidas compensatorias para las empresas, trabajadores y autónomos perjudicados por los acontecimientos, así como el blindaje definitivo de la frontera con un control efectivo coordinado por España y la Unión Europea.

«Si naufraga Ceuta, lo hace toda España»

El dirigente ceutí ha aprovechado la cita para agradecer el apoyo y las muestras de solidaridad recibidas desde diversos puntos de la geografía española —haciendo mención a las concentraciones del pasado 2 de septiembre—, al tiempo que ha elogiado la «decisiva y decidida implicación» de Alberto Núñez Feijóo desde el inicio de los acontecimientos.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, Vivas ha mostrado su convicción de que la ciudad saldrá adelante con el esfuerzo de los ceutíes y el respaldo del conjunto de la nación. No obstante, ha vinculado el futuro de la autonomía a la necesidad de un cambio de rumbo político en España: «Necesitamos un Gobierno central que proteja eficazmente nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. Si naufraga Ceuta, lo hace toda España», ha concluido.