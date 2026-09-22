El procedimiento judicial en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entra en una etapa completamente nueva tras consumarse la salida del magistrado Juan Carlos Peinado. Tras instruir durante dos años y cinco meses una causa marcada por un continuo debate político y judicial, el juez cerró su etapa con la firma del auto de apertura de juicio oral este mismo lunes, a apenas seis días de su jubilación de la carrera judicial. Se trata de un hecho inédito en la historia de la democracia española, al ser la primera vez que se procesa a la pareja de un jefe del Ejecutivo en ejercicio para sentarla ante un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos.

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Con el fin de la instrucción en el juzgado de origen, el sumario abandona de forma definitiva las manos del polémico instructor e inaugura lo que fuentes cercanas al caso definen como la “era pos-Peinado”. A partir de este momento, la causa entra en una dinámica estrictamente procesal en la que deberán determinarse tanto los plazos definitivos para la celebración de la vista como las cuestiones previas que abordará el tribunal competente.

Uno de los aspectos de mayor trascendencia política y jurídica en los próximos meses gira en torno al papel que desempeñará el propio presidente del Gobierno. La principal incógnita procesal es si Pedro Sánchez será finalmente citado a declarar en calidad de testigo durante la celebración de las sesiones del juicio oral. Aunque durante la fase de instrucción el presidente hizo uso del derecho a no declarar en una causa dirigida contra su cónyuge, la propuesta de pruebas que presenten las acusaciones y la posterior decisión del órgano encargado del enjuiciamiento abrirán el debate sobre si su comparecencia presencial es requerida en la sala.

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Por otro lado, los plazos del calendario judicial dependerán del volumen de alegaciones, la tramitación de los recursos pendientes y el calendario de señalamientos del tribunal, lo que sitúa la vista oral en un horizonte temporal condicionado por la selección de los jurados y la resolución de los últimos trámites en la Audiencia Provincial.