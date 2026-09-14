GANDÍA (VALENCIA). — La Policía Nacional ha arrestado en Gandía a un hombre de 39 años acusado de producir y distribuir pornografía infantil de su propio bebé de menos de un año, así como de divulgar en foros pedófilos imágenes íntimas de la hija menor de su pareja sin su consentimiento. El detenido, que cuenta con antecedentes por delitos similares, ha ingresado en prisión preventiva.

Lee tambien: Cinco detenidos tras embestir una narcolancha a la Guardia Civil

La operación fue desarrollada a principios de septiembre por el Grupo IV de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC) tras detectar el material durante labores habituales de ciberpatrullaje.

Claves de la investigación

Detección e identificación: Los ciberagentes localizaron en la red imágenes de un lactante y fotografías de una joven menor de edad acompañadas de comentarios donde el autor alardeaba de agresiones sexuales y de haberla sedado. El hallazgo de imágenes donde la joven sostenía en brazos al bebé permitió vincular ambos casos y acotar la localización.

Los ciberagentes localizaron en la red imágenes de un lactante y fotografías de una joven menor de edad acompañadas de comentarios donde el autor alardeaba de agresiones sexuales y de haberla sedado. El hallazgo de imágenes donde la joven sostenía en brazos al bebé permitió vincular ambos casos y acotar la localización. Localización geográfica: El análisis detallado de los fondos de las imágenes permitió ubicar el entorno urbano en una zona concreta del municipio de Gandía y llegar hasta el sospechoso.

El análisis detallado de los fondos de las imágenes permitió ubicar el entorno urbano en una zona concreta del municipio de Gandía y llegar hasta el sospechoso. Arresto y pruebas: El pasado 1 de septiembre, los agentes hallaron al sospechoso oculto dentro de un armario en la vivienda de su pareja. En el momento de la detención vestía la misma prenda que figuraba en las imágenes de los abusos al bebé.

El pasado 1 de septiembre, los agentes hallaron al sospechoso oculto dentro de un armario en la vivienda de su pareja. En el momento de la detención vestía la misma prenda que figuraba en las imágenes de los abusos al bebé. Declaración de la víctima: La hija menor de la pareja (de unos 16 años) aclaró a la Policía que nunca había sufrido abusos ni había sido drogada, descartando la veracidad de los relatos publicados en la red, aunque ignoraba la existencia y difusión de las imágenes íntimas que el arrestado le había tomado de forma oculta.

La hija menor de la pareja (de unos 16 años) aclaró a la Policía que nunca había sufrido abusos ni había sido drogada, descartando la veracidad de los relatos publicados en la red, aunque ignoraba la existencia y difusión de las imágenes íntimas que el arrestado le había tomado de forma oculta. Imputación judicial: El arrestado se enfrenta a cargos por delitos de producción y distribución de material pornográfico infantil, además de descubrimiento y revelación de secretos.

Lee tambien: Detenido un entrenador de voleibol en Palma por la agresión sexual a una menor que se quedó embarazada