MADRID.— La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de Tetuán a 13 personas —10 hombres y tres mujeres de entre 22 y 49 años— pertenecientes a un mismo grupo familiar por su implicación en una riña tumultuaria y un delito de tenencia ilícita de armas. La intervención policial impidió el enfrentamiento armado que los arrestados pretendían mantener con otro grupo en plena vía pública.

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Los hechos se desencadenaron el pasado mediodía del 18 de septiembre en la calle José Castán Tobeñas, en las inmediaciones de los juzgados de Plaza de Castilla. Tras ser alertadas de una disputa en la calle, varias patrullas acudieron al lugar, provocando la estampida inmediata de los sospechosos, quienes trataron de ocultarse en establecimientos cercanos y desprenderse del armamento que portaban.

Durante la persecución y los posteriores registros en la zona y en dos locales comerciales, los agentes interceptaron mochilas arrojadas al suelo y ocultas bajo vehículos. En total, las fuerzas de seguridad intervinieron tres pistolas con sus correspondientes cargadores alimentados, numerosa munición y un amplio despliegue de armas blancas de diverso tamaño.

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Tras ser reagrupados e identificados con el apoyo de unidades de refuerzo, los 13 implicados fueron arrestados y puestos a disposición judicial. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para 10 de los detenidos, cuatro de los cuales contaban con antecedentes previos por delitos similares. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer si el grupo planeaba iniciar la agresión o responder a una afrenta previa.