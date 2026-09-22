Una vez más, una decisión clave del juez Peinado en la investigación a Begoña Gómez ha vuelto a coincidir de lleno con el arranque de un viaje internacional de alto nivel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en esta ocasión volaba hacia Nueva York para participar en la cumbre de las Naciones Unidas.

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La coincidencia del calendario judicial con la agenda internacional del jefe del Ejecutivo se ha convertido ya en una constante recurrente sobre la que incluso se bromea en el entorno de La Moncloa. Aunque en este desplazamiento a la capital estadounidense Sánchez no viaja acompañado por su esposa, en anteriores ocasiones las resoluciones del magistrado se produjeron durante trayectos en los que Gómez sí formaba parte de la comitiva oficial, amplificando el impacto político y personal de las notificaciones.

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