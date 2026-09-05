El operativo busca garantizar la seguridad y protección de las víctimas tras la crisis de julio, permitiendo el cierre del campamento provisional en la barriada del Príncipe.

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Ceuta — El Gobierno ha finalizado este sábado la reubicación de aproximadamente 290 mujeres y niñas migrantes que permanecían alojadas en las inmediaciones de un polideportivo de la barriada del Príncipe Alonso. El colectivo ha sido trasladado en autobuses municipales a una nave acondicionada en el polígono industrial del Tarajal con el fin de garantizar su protección y evitar situaciones de vulnerabilidad o agresiones en la vía pública.

La medida supone el cierre definitivo del asentamiento informal, después de que el pasado 31 de agosto otras 250 mujeres fueran realojadas en las instalaciones de La Hípica.

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Entre las claves del plan de respuesta humanitaria en la ciudad autónoma destacan:

Protección y seguridad: El traslado se realizó bajo la custodia de la Policía Nacional para velar por la integridad de las mujeres y menores.

El traslado se realizó bajo la custodia de la Policía Nacional para velar por la integridad de las mujeres y menores. Objetivo asistencial: El Ejecutivo central trabaja para alcanzar las 6.000 plazas de atención temporal en Ceuta, permitiendo albergar a quienes siguen en las calles mientras se gestionan sus expedientes administrativos.

El Ejecutivo central trabaja para alcanzar las 6.000 plazas de atención temporal en Ceuta, permitiendo albergar a quienes siguen en las calles mientras se gestionan sus expedientes administrativos. Proceso de retorno: El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló que estos espacios son indispensables para la identificación de las personas y la posterior tramitación de su devolución a Marruecos en la mayoría de los casos.

Tensión vecinal y laboral por el acondicionamiento en Los Rosales

En paralelo, los operarios continúan bajo protección policial las obras de acondicionamiento de una nueva explanada en la barriada de Los Rosales para instalar dos carpas destinadas a personas que aún pernoctan al aire libre o en los montes.

Los trabajos se desarrollan entre protestas de vecinos y sindicatos como CCOO y CSIF debido a la proximidad del emplazamiento con la escuela infantil Nuestra Señora de África. Las organizaciones sindicales han exigido una evaluación de riesgos y garantías de seguridad antes de la apertura del centro educativo, prevista para el 28 de septiembre.