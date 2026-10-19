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Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, ha enviado un mensaje de apoyo y fortaleza a todas las pacientes y a sus familias.
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Este mensaje se realiza en nombre del Gobierno de Ceuta, reafirmando el compromiso con la salud y bienestar de todos los ciudadanos.
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La conmemoración de esta jornada busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.