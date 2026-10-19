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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha transmitido un mensaje con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, enfatizando la relevancia de la concienciación sobre esta enfermedad.

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En su declaración, Vivas ha instado a la población a participar activamente en la sensibilización y educación sobre la detección precoz del cáncer de mama, una acción fundamental para mejorar las posibilidades de supervivencia.

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El Gobierno de Ceuta reafirma su compromiso con la lucha contra el cáncer, apoyando a las iniciativas que promueven la salud y el bienestar de los ciudadanos en esta causa social.