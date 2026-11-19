La herramienta analiza automáticamente las tomografías computarizadas abdominales con una sensibilidad del 96 % para asistir a los radiólogos en la identificación temprana de lesiones.

El cáncer de páncreas constituye uno de los mayores retos clínicos de la oncología actual debido a la dificultad para diagnosticarlo en sus fases iniciales. Según el informe Las cifras del cáncer en España 2026 de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la estimación de nuevos casos de tumores de páncreas para este ejercicio asciende a 10.405 diagnósticos en el país. Se trata de una de las neoplasias que mayor incremento diagnóstico ha registrado en los últimos años y cuya tasa de supervivencia relativa a cinco años se sitúa en apenas el 13 %, de acuerdo con los registros del National Cancer Institute (NCI) de Estados Unidos. La ausencia de síntomas específicos en sus etapas tempranas —que cuando aparecen suelen limitarse a molestias digestivas o cansancio atribuibles a otras patologías— provoca que la enfermedad se detecte habitualmente en estadios avanzados.

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Ante este escenario clínico, y coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas este 19 de noviembre, la tecnología sanitaria incorpora soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la detección precoz. La startup española Sycai Medical ha desarrollado una herramienta diseñada para asistir a los médicos radiólogos en la identificación, caracterización y seguimiento de lesiones quísticas y sólidas pancreáticas mediante tomografía computarizada (TC). Júlia Rodríguez Comas, cofundadora y directora científica de la compañía, explica que el proyecto nació tras detectar el elevado volumen asistencial al que se enfrentan los especialistas, quienes deben informar cada vez más estudios diagnósticos en menor margen de tiempo, lo que incrementa el riesgo humano de que un hallazgo incipiente pase inadvertido cuando el páncreas no constituye el motivo principal de la prueba.

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Una segunda mirada automatizada sobre el TAC abdominal sin pruebas adicionales

El sistema desarrollado por Sycai Medical opera de manera integrada y silenciosa dentro del flujo de trabajo habitual de los centros hospitalarios. Cada vez que a un paciente se le practica un TAC abdominal por cualquier motivo médico, el software analiza de forma automática las imágenes y muestra el resultado directamente en el mismo entorno informático donde el radiólogo consulta los estudios, sin exigirle tareas adicionales ni alterar su rutina profesional. Según detalla Rodríguez Comas, la herramienta actúa «como una segunda mirada que nunca se distrae», capaz de identificar tanto lesiones sólidas como quísticas, incluidas aquellas consideradas precursoras de cáncer.

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El propósito fundamental de esta tecnología consiste en rentabilizar al máximo las pruebas diagnósticas que ya se realizan en la práctica clínica, evitando someter al paciente a exploraciones nuevas o molestias innecesarias. «El objetivo es aprovechar pruebas que ya se están haciendo, sin añadir pruebas nuevas ni molestias para el paciente, para que ninguna lesión relevante se quede sin ver», sostiene la directora científica. Cuando el algoritmo localiza una anomalía sospechosa, no emite un diagnóstico autónomo, ya que la decisión clínica recae siempre sobre el facultativo. En su lugar, el programa señala la lesión y proporciona datos precisos sobre su localización, dimensiones, características y evolución comparativa respecto a estudios previos disponibles.

Una vez que el hallazgo llega a la mesa del radiólogo, el equipo médico determina el protocolo asistencial más adecuado en función de la naturaleza de la lesión. Este itinerario puede contemplar la realización de pruebas complementarias de mayor especificidad, como una resonancia magnética o una ecoendoscopia, la derivación a una unidad especializada en patología pancreática o la evaluación conjunta dentro de un comité multidisciplinar integrado por radiólogos, gastroenterólogos, oncólogos y cirujanos. De este modo, el sistema permite ganar meses decisivos en el abordaje terapéutico y reduce el riesgo de que un paciente con un hallazgo relevante quede desatendido dentro del circuito sanitario.

Implantación en hospitales europeos y barreras de financiación en el sistema sanitario

Los estudios de validación clínica realizados sobre el software de Sycai Medical arrojan una sensibilidad global del 96 % en la detección de lesiones pancreáticas. Respaldada por estos resultados, la herramienta ya se encuentra operativa en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, así como en diversos centros hospitalarios de Portugal, Italia y Alemania. Asimismo, la empresa cuenta ya con dos productos que disponen del marcado CE y trabaja actualmente para obtener la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos.

Pese a los avances clínicos, la directora científica advierte de que la expansión de este tipo de innovación afronta importantes obstáculos estructurales dentro de los sistemas públicos de salud. Entre las principales dificultades señala la lentitud de los procesos de compra pública sanitaria, que carecen de vías definidas para incorporar software de inteligencia artificial, así como los tiempos requeridos para la integración técnica en los sistemas informáticos hospitalarios bajo estrictas garantías de seguridad y protección de datos. A ello se suma la ausencia de un modelo de financiación específico: aunque el diagnóstico temprano genera un ahorro económico a medio plazo frente al coste de tratar un cáncer avanzado, dicho beneficio presupuestario no siempre repercute en la partida encargada de sufragar la adquisición de la herramienta.

Mientras prosiguen los estudios a largo plazo destinados a cuantificar con exactitud el adelanto diagnóstico frente a la práctica convencional, Rodríguez Comas subraya que la generación de evidencia en la actividad clínica diaria de los hospitales ya implantados constituye el respaldo definitivo para esta tecnología. La responsable científica concluye apelando a la confianza institucional en el talento clínico y tecnológico disponible en España y en el nivel de sus centros hospitalarios para consolidar el desarrollo de estas soluciones innovadoras dentro del propio sistema sanitario.