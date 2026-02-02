El mes de Ramadán trae consigo un vocabulario específico que a menudo mezcla términos árabes con conceptos espirituales. Ya seas un musulmán que quiere profundizar en su fe o un no musulmán interesado en comprender mejor a sus vecinos o compañeros, este glosario es la guía esencial para entender la terminología del mes sagrado.
Los tiempos del día
- Suhur: Es la comida que se realiza justo antes del amanecer. Es vital para afrontar el día de ayuno con energía.
- Iftar: La cena de ruptura del ayuno al atardecer. Es el momento de reunión familiar y social por excelencia.
- Fajr: El alba y la primera de las cinco oraciones diarias. Marca el inicio del tiempo de ayuno.
- Maghrib: El ocaso y la cuarta oración del día. Marca el momento exacto en que se puede romper el ayuno.
Conceptos espirituales
- Sawm: El término árabe para «ayuno». Es el cuarto pilar del Islam.
- Niyyah: La «intención». En el Islam, un acto no tiene validez sin la intención sincera del corazón antes de realizarlo.
- Tarawih: Oraciones especiales de carácter voluntario que se realizan en la mezquita después de la última oración de la noche durante el Ramadán.
- Laylat al-Qadr (Noche del Destino): La noche más sagrada del año, situada en los últimos diez días del mes, que conmemora la primera revelación del Corán.
Festividades y Caridad
- Eid al-Fitr: La «fiesta de la ruptura». Es la celebración de tres días que marca el final del mes de Ramadán.
- Eid Mubarak: El saludo tradicional durante la festividad. Significa «Bendito sea tu Eid» o «Feliz fiesta».
- Zakat: La caridad obligatoria. Durante el Ramadán se paga el Zakat al-Fitr, la limosna para los pobres antes del fin del mes.
Otros términos comunes
- Dátiles: El fruto con el que tradicionalmente se rompe el ayuno, siguiendo el ejemplo (Sunnah) del Profeta.
- Halal: Todo lo que está permitido bajo la ley islámica, no solo referido a la comida, sino a las acciones.