El equipo de gobierno de Ceuta, junto a sus consejeros y cargos de confianza, ha organizado un acto festivo y de reconocimiento a Juan Vivas, presidente de la Ciudad, con motivo de sus 25 años en el cargo, destacando su trayectoria política y su liderazgo institucional.



El acto, impulsado de manera interna por el equipo de gobierno, ha servido como homenaje personal y político a Juan Vivas, quien cumple un cuarto de siglo al frente de la Presidencia de la Ciudad Autónoma, una cifra sin precedentes en la política local. A la celebración asistieron consejeros, miembros del equipo ejecutivo y colaboradores cercanos, que quisieron mostrar su respaldo y reconocimiento al presidente.

Durante la celebración se puso en valor la continuidad del proyecto político, la estabilidad institucional y la capacidad de gestión y diálogo que, según los asistentes, han caracterizado los distintos mandatos de Vivas. El ambiente fue distendido y marcado por mensajes de agradecimiento, recuerdos de etapas clave de la historia reciente de la ciudad y referencias a los retos afrontados a lo largo de estos 25 años, tanto en el ámbito económico como social.

Desde el entorno del presidente se subrayó que el acto no tuvo carácter institucional, sino que fue concebido como una iniciativa del equipo de gobierno, a modo de reconocimiento interno a una trayectoria política prolongada y al liderazgo ejercido durante más de dos décadas.

La celebración llega en un momento en el que Juan Vivas continúa siendo una figura central en la política ceutí, con un papel relevante en las relaciones institucionales y en la defensa de los intereses de la ciudad. El homenaje sirvió, además, para reforzar la cohesión del equipo de gobierno y trasladar un mensaje de unidad y continuidad.

Con este acto, el equipo de gobierno ha querido poner en valor una etapa histórica en la vida política de Ceuta, marcada por la permanencia de Juan Vivas al frente de la Presidencia y por su influencia en la configuración del actual escenario institucional.