El santoral católico conmemora hoy, 3 de febrero, a uno de los santos más populares en la piedad popular, San Blas, conocido por sus milagros de curación, y a San Óscar, pionero de la fe en los países nórdicos.

San Blas de Sebaste, obispo y mártir

San Blas (siglo IV) fue obispo de Sebaste (Armenia). Antes de su vida religiosa, fue médico, y utilizó sus conocimientos y su fe para sanar tanto cuerpos como almas.

El milagro de la garganta: Su fama se debe principalmente al episodio en el que salvó a un niño que se asfixiaba con una espina de pescado clavada en la garganta. Por ello, es el patrón de los otorrinolaringólogos y protector contra las afecciones de garganta.

Tradición: En muchas iglesias, hoy se realiza la bendición de las gargantas cruzando dos velas sobre el cuello de los fieles mientras se pronuncia una oración de protección.

San Óscar (Ansgar), obispo

Conocido como el «Apóstol del Norte», San Óscar (801-865) fue un monje benedictino francés que llevó el cristianismo a Escandinavia.

Evangelización de Dinamarca y Suecia: Fue enviado por el emperador Ludovico Pío a tierras vikingas. A pesar de las grandes dificultades y la resistencia pagana, fundó la primera iglesia en Suecia.

Otros santos que se celebran el 3 de febrero

Junto a estos grandes santos, la Iglesia recuerda hoy a:

San Claudiano y sus compañeros, mártires: Un grupo de cristianos que dieron testimonio de su fe en Egipto durante las persecuciones imperiales.

Santa Veridiana, virgen: Una monja de la orden de Vallombrosa que vivió emparedada en una celda durante 34 años, dedicada por completo a la oración y la penitencia.

San Lupicino de Lyon, obispo: Pastor del siglo V en Francia, recordado por su defensa de los débiles frente a los abusos del poder.

Beatos

Beata María Ana Rivier: Fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María en plena Revolución Francesa, dedicada a la educación de la juventud.

Beato Juan Nelson: Sacerdote jesuita martirizado en Inglaterra en 1578 por su fidelidad a la Iglesia católica.

Refranes y tradiciones