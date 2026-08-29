Domingo 30 de agosto de 2026 llega con una jornada especialmente favorable para ajustar el consumo: el precio medio de la luz se sitúa en 0,1321 €/kWh, pero no todas las horas se comportan igual. Hay tramos que invitan a programar las tareas del hogar y otros en los que conviene contener el gasto.

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Según el semáforo de energía VERDE, la diferencia entre la franja más barata y el pico de la noche marca el día. La hora más barata es 10:00 – 11:00 con 0,0113 €/kWh, mientras que el precio más alto aparece en 21:00 – 22:00 con 0,2443 €/kWh. Entre medias, la franja más económica es 10:00 – 13:00 con 0,0165 €/kWh.

Horas clave para ahorrar: programa en el valle y evita la noche cara

Si quieres que la factura de hoy sea lo más ligera posible, tu mejor aliado es el tramo 10:00 – 13:00. Ahí el coste cae hasta 0,0165 €/kWh, lo que facilita mover a esa franja consumos como lavadoras o lavavajillas siempre que puedas.

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En el extremo opuesto está la hora a evitar: 21:00 – 22:00, con 0,2443 €/kWh, muy por encima del resto del día. Para reducir el impacto, intenta no “concentrar” ese horario para cargas grandes (horno, calentadores o usos intensivos) y, si puedes, retrasa parte de la rutina.

Evolución por tramos: de madrugada al descanso, mañana muy barata y noche con tensión

Madrugada. Las primeras horas arrancan con precios relativamente altos frente al mediodía: se mueven en valores por encima de los tramos centrales, con máximos diarios en la parte final de la tarde y, sobre todo, durante la noche.

Mañana. Aquí aparece lo mejor del día. La jornada baja con fuerza hacia las horas del almuerzo: el precio desciende hasta 10:00 – 11:00 (la hora más barata, 0,0113 €/kWh) y se mantiene una línea muy competitiva en el bloque 10:00 – 13:00, una ventana ideal para adelantar el consumo doméstico.

Tarde. A partir de media mañana, el precio se mantiene en niveles bajos y relativamente estables en comparación con la noche. Es un buen momento para tareas del hogar que no requieran “horas exactas”, siempre intentando mantenerte preferentemente cerca de las franjas más económicas.

Noche. El cambio de tendencia llega por el final del día: los precios suben y marcan un pico en 21:00 – 22:00 con 0,2443 €/kWh. Esa franja es la más cara y, por tanto, la más importante para planificar si quieres evitar pagar de más.

Precio de la luz por horas (domingo 30/08/2026)

00:00 – 01:00: 0,2298 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,2256 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2187 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,2126 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,2096 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,2089 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2107 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2271 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,1585 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,0244 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,0113 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,0192 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,019 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0175 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,017 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0205 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0209 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0204 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,022 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,1468 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,2399 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2443 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2289 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2165 €/kWh

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