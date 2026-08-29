Según el Gobierno de Ceuta, se están llevando a cabo trabajos para la instalación de nuevos semáforos en varias vías de la ciudad. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad vial en la localidad.

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Los nuevos dispositivos semafóricos están diseñados para facilitar el cruce de peatones y optimizar el flujo vehicular, atendiendo así a una demanda ciudadana de contar con mejores infraestructuras para la movilidad diaria.

La Ciudad Autónoma comunica que las obras se están realizando de forma planificada para minimizar las molestias a los ciudadanos y garantizar la seguridad durante el periodo de instalación.

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