29 de agosto de 2026 — El Ministerio para la Transición Ecológica publica precios de combustibles en 10 estaciones de Ceuta: Gasolina 95 promedia 1.563 €/L, Gasolina 98 1.595 €/L y Diésel (Gasóleo A) 1.688 €/L.

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Con ese muestreo local, el lector puede comparar precios entre estaciones y calcular ahorros reales al repostar. La Gasolina 95 fluctúa entre 1.549 y 1.568 €/L (promedio 1.563 €/L); la Gasolina 98 promedia 1.595 €/L; y el Diésel oscila entre 1.659 y 1.698 €/L (promedio 1.688 €/L).

Para ponerlo en perspectiva: la diferencia máxima en Gasolina 95 del muestreo es de 0,019 €/L, lo que supone 0,95 € si llenas un depósito de 50 litros. En diésel, la variación de 0,039 €/L equivale a 1,95 € por 50 litros.

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Las gasolineras más baratas hoy

Según el muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica, estos son los precios más bajos detectados en Ceuta por tipo de combustible:

Gasolina 95

Estos son los precios más bajos para Gasolina 95 en Ceuta según el muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.549 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.549 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.564 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.564 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.567 €/L

Gasolina 98

Para quien busca Gasolina 98, los precios más competitivos que figuran hoy son:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.589 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.589 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.597 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): Shell Catena (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.597 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): Shell Punta Almina (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.597 €/L

Diésel

En diésel (Gasóleo A), las cifras más bajas del día, según el Ministerio para la Transición Ecológica, son:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.659 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.659 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.679 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.694 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.694 €/L

Las más caras

En el extremo opuesto, estas estaciones registran los precios más altos por combustible (datos del Ministerio para la Transición Ecológica):

Gasolina 95: MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) 1.568 €/L; DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) 1.567 €/L; SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta) 1.567 €/L

Recuerde: los promedios y rangos reflejan el muestreo de 10 estaciones publicado hoy por el Ministerio para la Transición Ecológica. Las diferencias por litro pueden parecer pequeñas, pero se notan al multiplicarlas por la capacidad del depósito.

Cómo ahorrar

Compara por litros: calcula el coste total según los litros que vas a repostar; pequeñas diferencias por litro se traducen en euros al final.

calcula el coste total según los litros que vas a repostar; pequeñas diferencias por litro se traducen en euros al final. Verifica el surtidor: asegúrate de repostar el tipo correcto (95/98 o Gasóleo A) antes de pagar.

asegúrate de repostar el tipo correcto (95/98 o Gasóleo A) antes de pagar. Equilibra precio y recorrido: el ahorro debe compensar el tiempo y la distancia extra hasta la estación más barata.

el ahorro debe compensar el tiempo y la distancia extra hasta la estación más barata. Consulta la fuente: los precios citados proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y corresponden a la fecha indicada.

Antes de salir, comprueba el precio en la estación que piensas usar para confirmar que no ha cambiado desde la publicación.

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