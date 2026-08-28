El precio de la luz para el sábado 29 de agosto de 2026 se mueve con un patrón claro: un tramo de la mañana con valores muy bajos que invita a programar consumos, y un pico nocturno que encarece especialmente la última hora de la noche. El precio medio del día es de 0,1304 €/kWh, pero no todas las horas cuestan lo mismo.

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Según los datos de la jornada, la hora más barata es 10:00 – 11:00 con 0,0057 €/kWh y la hora a evitar es 21:00 – 22:00 con 0,2647 €/kWh. La diferencia es lo bastante grande como para notar el cambio si ajustas tareas como lavadora, lavavajillas o partes del consumo doméstico que puedas mover fuera del tramo caro.

Horas clave para ahorrar: la mañana marca el ritmo

El día es especialmente favorable para quienes pueden desplazar consumos al valle de precios. La franja más económica es 10:00 – 13:00 con alrededor de 0,01 €/kWh, una ventana muy útil para concentrar lo “planeable”.

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Hora más barata: 10:00 – 11:00 (0,0057 €/kWh)

(0,0057 €/kWh) Franja más económica: 10:00 – 13:00 (0,01 €/kWh)

(0,01 €/kWh) Hora más cara (ojo): 21:00 – 22:00 (0,2647 €/kWh)

Si tienes cargas que no requieren una hora exacta (como la lavadora o el lavavajillas), intenta que coincidan con la mañana. Y para el tramo de la noche, conviene evitar ese horario “crítico” si puedes: la factura lo agradecerá.

Cómo evoluciona el precio por tramos del día (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: los precios se mantienen relativamente contenidos, con valores que rondan los 0,20 €/kWh en las primeras horas, sin ser el punto más caro de la jornada. No es el momento ideal para concentrar consumos si puedes elegir, pero tampoco es el peor tramo.

Mañana: aquí llega el cambio más notable. Entre 09:00 y 10:00 se produce una bajada que deja paso a horas casi regaladas. El mínimo se alcanza en 10:00 – 11:00 (0,0057 €/kWh) y la franja 10:00 – 13:00 se mantiene como el mejor rango del día.

Tarde: tras el arranque muy barato, el precio continúa en niveles bajos (en torno a centésimas) durante buena parte de la tarde, aunque ya sin tocar el mínimo. Es una segunda opción práctica si no te encaja centrarlo todo en la mañana.

Noche: la tranquilidad se rompe. El precio sube y alcanza su máximo en 21:00 – 22:00 (0,2647 €/kWh). Antes de ese pico, todavía se observan precios más moderados en torno a 20:00 – 21:00, pero a partir de ahí conviene ser prudente con los consumos programados.

Precio de la luz por horas (sábado 29/08/2026)

00:00 – 01:00: 0,2184 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,2138 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2115 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,2081 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,2052 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,2046 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2053 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2174 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,1955 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,0196 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,0057 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,0103 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0139 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0133 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0132 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0135 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0141 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0139 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,0201 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,1296 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,2275 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2647 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2539 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2366 €/kWh

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