Ambas selecciones se miden este martes 30 de junio a partir de las 19:00 horas en el AT&T Stadium de Texas en la ronda de dieciseisavos de final

El Mundial 2026 continúa con su desarrollo y presenta uno de los duelos correspondientes a la ronda de los dieciseisavos de final, que enfrentará a las selecciones de Costa de Marfil y Noruega. El encuentro reúne a dos de los combinados considerados más atractivos de ver por su propuesta futbolística en la presente cita mundialista, los cuales se cruzan en las eliminatorias directas tras haber completado la primera fase del torneo como segundas clasificadas en sus respectivos grupos de competición. El premio para el conjunto que logre la victoria en este cruce será un billete directo a los octavos de final, una ronda donde ya asoman como posibles rivales en el horizonte las selecciones de Brasil o Japón.

Este enfrentamiento de dieciseisavos de final adquiere además un carácter inédito en la historia del fútbol internacional. Las selecciones de Costa de Marfil y Noruega nunca se han enfrentado con anterioridad, por lo que la cita de este martes supondrá el primer duelo entre ambos combinados tanto en partidos oficiales como en encuentros de carácter amistoso.

La selección de Costa de Marfil llega a este cruce eliminatorio tras haber completado una notable fase inicial en el grupo E, donde finalizó en la segunda posición de la tabla. El conjunto africano concluyó dicha etapa con la misma puntuación que Alemania, logrando además situarse por delante de los combinados de Ecuador y de Curaçao para certificar su acceso al cuadro definitivo del torneo.

Horario del Costa de Marfil contra Noruega en el Mundial 2026

El partido entre Costa de Marfil y Noruega se disputará este martes 30 de junio a partir de las 19:00 horas (horario peninsular español). El escenario encargado de albergar el compromiso es el AT&T Stadium, ubicado en la localidad de Arlington, en el estado de Texas (Estados Unidos). Para la dirección del encuentro, se ha designado al colegiado venezolano Jesús Valenzuela, quien será el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego.

Canal de televisión: dónde ver en directo el Costa de Marfil – Noruega

Los aficionados que deseen seguir en directo la retransmisión televisiva del encuentro de dieciseisavos de final desde España disponen de diferentes opciones a través de plataformas de pago. El Costa de Marfil – Noruega se podrá ver en televisión por medio del canal temático DAZN Mundial. Asimismo, la señal estará disponible en los establecimientos públicos a través de Bar TV Mundial en el dial 300 de Movistar Plus+. Quienes prefieran seguir el partido a través de internet o dispositivos móviles podrán hacerlo mediante el uso de la aplicación de DAZN.