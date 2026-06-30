Toda la información para seguir la segunda jornada del Grand Slam en el All England Club, con el regreso de la campeona estadounidense, el debut de los principales favoritos y el estreno de la representación española

Wimbledon 2026 afronta este martes 30 de junio su segunda jornada de competición sobre la hierba del All England Club. Tras el arranque del torneo, el cuadro masculino y el femenino completarán la disputa de los encuentros correspondientes a la primera ronda del tercer Grand Slam de la temporada. La actividad sobre las pistas exteriores comenzará desde media mañana, mientras que los principales cabezas de serie y favoritos al título harán su aparición de forma progresiva en los escenarios principales de Londres.

El gran foco de atención del día se situará en el cierre de la Pista Central, donde Serena Williams volverá a competir en Wimbledon enfrentándose a Maya Joint. La jugadora estadounidense, campeona en 14 ocasiones en las instalaciones británicas —sumando 7 títulos en la modalidad de individuales y 6 en la categoría de dobles—, centra las miradas en lo que se perfila como su último baile en un torneo que históricamente ha sido uno de sus principales escenarios de éxito. En ese mismo recinto, la competición se abrirá a las 13:30 horas con el enfrentamiento entre Iga Swiatek y Taylor Townsend, al que seguirá el debut del alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, frente al belga Alexander Blockx.

Orden de juego completo y horarios en las pistas principales

La jornada en el All England Club presenta un programa extenso estructurado en sus diferentes canchas. En la Pista No.1, los partidos darán comienzo a las 13:00 horas con el debut de Taylor Fritz ante Dusan Lajovic. Posteriormente, Elena Rybakina iniciará su participación frente a Lois Boisson, dejando para el cierre de la pista un compromiso entre Stan Wawrinka y Matteo Berrettini. Por su parte, la Pista No.2 arrancará a las 11:00 horas con la presencia de Amanda Anisimova, Ben Shelton, Elina Svitolina y Flavio Cobolli en sus respectivos turnos. Otras figuras del tenis internacional como Alex de Minaur, Jasmine Paolini, Madison Keys, Alexander Bublik, Karen Khachanov o Grigor Dimitrov también forman parte de la programación oficial de este martes.

Pista Central (Inicio a las 13:30 horas)

Taylor Townsend (USA) vs [3] Iga Swiatek (POL)

Alexander Blockx (BEL) vs [2] Alexander Zverev (GER)

Serena Williams (USA) vs Maya Joint (AUS)

Pista No.1 (Inicio a las 13:00 horas)

[6] Taylor Fritz (USA) vs Dusan Lajovic (SRB)

Lois Boisson (FRA) vs [2] Elena Rybakina (KAZ)

Stan Wawrinka (SUI) vs Matteo Berrettini (ITA)

Pista No.2 (Inicio a las 11:00 horas)

[6] Amanda Anisimova (USA) vs Lina Gjorcheska (MKD)

Otto Virtanen (FIN) vs [4] Ben Shelton (USA)

[8] Elina Svitolina (UKR) vs Daria Snigur (UKR)

Mariano Navone (ARG) vs [9] Flavio Cobolli (ITA)

Pista No.3 (Inicio a las 11:00 horas)

Katie Boulter (GBR) vs Tyra Caterina Grant (ITA)

[5] Alex de Minaur (AUS) vs Roman Andres Burruchaga (ARG)

[15] Jakub Mensik (CZE) vs Toby Samuel (GBR)

No antes de las 17:00 horas: Nadia Podoroska (ARG) vs [12] Marta Kostyuk (UKR)

Horarios y rivales de los tenistas españoles

La representación del tenis español en el torneo londinense vivirá una jornada intensa con cuatro compromisos fijados en las pistas exteriores a partir de las 11:00 horas de la mañana. En la Pista 11, Pablo Llamas Ruiz iniciará su andadura frente al estadounidense Zachary Svajda en el segundo turno programado en dicha cancha. Por su parte, Jaume Munar afrontará un exigente estreno en la hierba británica al medirse con el argentino Francisco Cerundolo, decimoctavo cabeza de serie, también en el segundo escalón de la Pista 14.

El debut de Paula Badosa tendrá lugar en la Pista 16. La jugadora española jugará en el tercer turno del día frente a la estadounidense Emma Navarro, vigesimotercera cabeza de serie del torneo. Por último, Oksana Selekhmeteva, que figura inscrita con nacionalidad española en los registros oficiales de la organización, competirá en el tercer turno de la Pista 8 contra la austriaca Sinja Kraus.

Distribución del resto de las pistas exteriores (Inicio a las 11:00 horas)

Pista 12: Jasmine Paolini vs Robin Montgomery; Thanasi Kokkinakis vs Alexander Bublik; Alexandra Eala vs Renata Zarazua; Frances Tiafoe vs Terence Atmane.

Jasmine Paolini vs Robin Montgomery; Thanasi Kokkinakis vs Alexander Bublik; Alexandra Eala vs Renata Zarazua; Frances Tiafoe vs Terence Atmane. Pista 18: Kayla Day vs Madison Keys; Karen Khachanov vs Billy Harris; Dane Sweeny vs Grigor Dimitrov; Ella Seidel vs Linda Noskova.

Kayla Day vs Madison Keys; Karen Khachanov vs Billy Harris; Dane Sweeny vs Grigor Dimitrov; Ella Seidel vs Linda Noskova. Pista 4: Tereza Valentova vs Karolina Pliskova; Matteo Arnaldi vs Quentin Halys; Lorenzo Sonego vs Tomas Martin Etcheverry; Camila Osorio vs Simona Waltert.

Tereza Valentova vs Karolina Pliskova; Matteo Arnaldi vs Quentin Halys; Lorenzo Sonego vs Tomas Martin Etcheverry; Camila Osorio vs Simona Waltert. Pista 5: Kamil Majchrzak vs Alejandro Tabilo; Iryna Shymanovich vs Viktorija Golubic; Yuliia Starodubtseva vs Anna Blinkova.

Kamil Majchrzak vs Alejandro Tabilo; Iryna Shymanovich vs Viktorija Golubic; Yuliia Starodubtseva vs Anna Blinkova. Pista 6: Anhelina Kalinina vs Kamilla Rakhimova; Kyrian Jacquet vs Vilius Gaubas; Veronika Erjavec vs Leolia Jeanjean; Tallon Griekspoor vs James Duckworth.

Anhelina Kalinina vs Kamilla Rakhimova; Kyrian Jacquet vs Vilius Gaubas; Veronika Erjavec vs Leolia Jeanjean; Tallon Griekspoor vs James Duckworth. Pista 7: Adrian Mannarino vs Titouan Droguet; Benjamin Bonzi vs Gabriel Diallo; Elena-Gabriela Ruse vs Caty McNally.

Adrian Mannarino vs Titouan Droguet; Benjamin Bonzi vs Gabriel Diallo; Elena-Gabriela Ruse vs Caty McNally. Pista 8: Yannick Hanfmann vs Giovanni Mpetshi Perricard; Kimberly Birrell vs Alina Korneeva; Oksana Selekhmeteva (ESP) vs Sinja Kraus; Alex Molcan vs Daniel Altmaier.

Yannick Hanfmann vs Giovanni Mpetshi Perricard; Kimberly Birrell vs Alina Korneeva; Oksana Selekhmeteva (ESP) vs Sinja Kraus; Alex Molcan vs Daniel Altmaier. Pista 9: Sho Shimabukuro vs Jaime Faria; Beatriz Haddad Maia vs Maria Timofeeva; Corentin Moutet vs Marcos Giron; Polina Kudermetova vs Liudmila Samsonova.

Sho Shimabukuro vs Jaime Faria; Beatriz Haddad Maia vs Maria Timofeeva; Corentin Moutet vs Marcos Giron; Polina Kudermetova vs Liudmila Samsonova. Pista 11: Petra Marcinko vs Sofia Kenin; Pablo Llamas Ruiz (ESP) vs Zachary Svajda; Patrick Kypson vs Mackenzie McDonald; Ajla Tomljanovic vs Mariam Bolkvadze.

Petra Marcinko vs Sofia Kenin; Pablo Llamas Ruiz (ESP) vs Zachary Svajda; Patrick Kypson vs Mackenzie McDonald; Ajla Tomljanovic vs Mariam Bolkvadze. Pista 14: Valentin Royer vs Harry Wendelken; Jaume Munar (ESP) vs Francisco Cerundolo; Elise Mertens vs Laura Siegemund; Diana Shnaider vs Eva Lys.

Valentin Royer vs Harry Wendelken; Jaume Munar (ESP) vs Francisco Cerundolo; Elise Mertens vs Laura Siegemund; Diana Shnaider vs Eva Lys. Pista 15: Maria Sakkari vs Clara Tauson; Alex Michelsen vs Jacob Fearnley; Raphael Collignon vs Arthur Fils; No antes de las 17:00 horas: Ashlyn Krueger vs Donna Vekic.

Maria Sakkari vs Clara Tauson; Alex Michelsen vs Jacob Fearnley; Raphael Collignon vs Arthur Fils; No antes de las 17:00 horas: Ashlyn Krueger vs Donna Vekic. Pista 16: Irina-Camelia Begu vs Katie Swan; Damir Dzumhur vs Arthur Fery; Emma Navarro vs Paula Badosa (ESP); Vit Kopriva vs Jan Choinski.

Irina-Camelia Begu vs Katie Swan; Damir Dzumhur vs Arthur Fery; Emma Navarro vs Paula Badosa (ESP); Vit Kopriva vs Jan Choinski. Pista 17: Talia Gibson vs Marie Bouzkova; No antes de las 13:00 horas: Ugo Humbert vs Zizou Bergs; Sorana Cirstea vs Sara Bejlek; Jiri Lehecka vs Alexei Popyrin.

Dónde ver los partidos de Wimbledon 2026 en directo

Los aficionados al tenis en España podrán seguir la evolución de todos los encuentros de Wimbledon 2026 a través de Movistar Plus+. La plataforma de televisión de pago ostenta de manera exclusiva los derechos de emisión en directo y en línea del torneo británico. La cobertura de la competición se canalizará a través de las señales específicas de Movistar Plus+ Deportes, que ofrecerá las transmisiones de los encuentros desde esta primera fase hasta las finales individuales, complementando la señal de los partidos con una programación especial de análisis y seguimiento de cada jornada.