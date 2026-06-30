El combinado de Didier Deschamps y Kylian Mbappé busca el pase a los octavos de final este martes 30 de junio a las 23:00 horas en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey frente a la selección de Anthony Elanga

El Mundial de fútbol 2026 continúa con el desarrollo de sus eliminatorias directas con la disputa del encuentro entre Francia y Suecia, correspondiente al sexto partido de los dieciseisavos de final del torneo. El choque mide las fuerzas de una de las grandes favoritas al título frente a un cuadro sueco que confía en sus opciones de progreso en la competición internacional. El compromiso se celebra este martes 30 de junio en territorio estadounidense y cuenta con una amplia cobertura televisiva en directo en España, tanto en abierto como a través de opciones de pago y plataformas de emisión en línea de los distintos operadores.

La selección de Francia afronta esta primera ronda de las eliminatorias por el título consolidada como una de las máximas aspirantes a alzarse con el campeonato del mundo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps, quien regresa al banquillo oficial en este trascendental partido tras haberse ausentado en el anterior compromiso debido al fallecimiento de su madre, accedió a los dieciseisavos de final tras completar una fase inicial impecable. Los franceses concluyeron como líderes destacados del grupo I tras sumar un pleno de victorias en sus tres partidos reglamentarios. El cuadro galo se impuso de forma consecutiva a Senegal por un marcador de tres goles a uno (3-1), a la selección de Irak por tres goles a cero (3-0) y a la Noruega de Erling Haaland por un contundente uno a cuatro (1-4). Estas actuaciones dejan un balance de diez goles a favor que evidencia el potencial ofensivo de la escuadra liderada por Kylian Mbappé, cuya figura sobresale en una plantilla plagada de estrellas internacionales mientras se encuentra inmerso en plena disputa histórica con el argentino Leo Messi por convertirse en el máximo realizador de la historia de los mundiales.

Por su parte, la selección de Suecia llega a este enfrentamiento de eliminación directa tras clasificarse como una de las ocho mejores terceras de la fase de grupos. El combinado escandinavo completó la primera etapa de la cita mundialista con un rendimiento más discreto, sumando una victoria, un empate y una derrota en sus tres apariciones previas. El torneo comenzó de manera positiva para los suecos con una goleada por cinco tantos a uno (5-1) ante el equipo de Túnez, aunque en la segunda jornada del calendario sufrieron ese mismo resultado en contra al caer derrotados por cinco goles a uno (5-1) frente a los Países Bajos. Finalmente, Suecia selló su acceso al cuadro final tras registrar un empate a un gol (1-1) en el tercer partido ante Japón. A pesar de la irregularidad numérica, el conjunto sueco se ampara en el estado de forma de su futbolista estrella y principal sensación del equipo, Anthony Elanga, quien revolucionó el pasado choque ante el cuadro japonés con la autoría de un golazo que obtuvo repercusión en el panorama internacional.

Horario: ¿A qué hora se juega el Francia contra Suecia en el Mundial 2026?

El partido entre Francia y Suecia se disputa este martes 30 de junio a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español). El recinto deportivo designado por la organización del torneo para albergar el sexto cruce de los dieciseisavos de final es el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en los Estados Unidos.

Televisión: ¿Dónde ver el Francia – Suecia en directo por televisión?

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo de la eliminatoria en directo por televisión desde España disponen de múltiples alternativas de transmisión. En señal abierta, el encuentro se podrá sintonizar a través del canal principal de la televisión pública, La 1 de TVE, así como por la desconexión de La 2 Cataluña y mediante la plataforma digital de streaming RTVE Play. En la modalidad de televisión de pago, la retransmisión en directo estará disponible por medio de la plataforma DAZN, su canal específico DAZN Mundial y su aplicación oficial para dispositivos conectados. Asimismo, los establecimientos públicos autorizados y el sector de la hostelería podrán ofrecer la señal televisiva a través del canal Bar TV Mundial en el dial M300 de Movistar Plus+.